Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Bahia dá mais de 3,8 milhões de vantagem a Lula no 2º turno

Presidente reeleito do Brasil ficou mais de 3 milhões de votos à frente sobre Flávio Bolsonaro

Yuri Abreu
Por
Jerônimo Rodrigues e Lula
Jerônimo Rodrigues e Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR
Eleições 2026

Entre os diversos estados que contribuíram para a reeleição de Lula (PT) à Presidência da República, a Bahia foi um dos que mais colaborou. No estado, ele venceu, no segundo turno, com 71,3% dos votos válidos contra 28,7% de Flávio Bolsonaro (PL).

O que chamou atenção no desempenho das urnas baianas foi a ampliação da vantagem do petista na rodada final. Se no primeiro turno Lula teve 5.664.771 votos, no segundo a votação foi para 6.484.995 — um incremento de mais 820.224 votos.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Flávio Bolsonaro também registrou crescimento neste período, ainda que tímido: no primeiro turno, o liberal teve 2.442.585 votos. No segundo, 2.608.722 — acréscimo de 166.137 votos.

Aumento da vantagem entre os turnos

A ampliação da distância entre os candidatos, nos dois turnos, também ficou evidente na Bahia. Na primeira rodada, Lula teve uma vantagem de 3.222.186. No segundo turno, ela foi para 3.876.273 — a vantagem subiu 654.087 votos.

Leia Também:

QUARTO MANDATO

Lula já tem estratégia para governar com Congresso mais conservador
Lula já tem estratégia para governar com Congresso mais conservador imagem

EM ALERTA

Médico de Lula fica de plantão após videntes preverem morte na eleição
Médico de Lula fica de plantão após videntes preverem morte na eleição imagem

POLÊMICA

Deputada do PL orienta eleitor a demitir empregado que votou em Lula
Deputada do PL orienta eleitor a demitir empregado que votou em Lula imagem

Líderes internacionais saúdam Lula pela vitória no Brasil

Líderes internacionais saudaram o presidente reeleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o resultado do segundo turno das eleições ao Palácio do Planalto, em que o petista bateu, nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na América Latina, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, exaltou a vitória do povo brasileiro. "Vida longa a democracia, o povo do Brasil venceu", afirmou.

O mandatário do Equador, Daniel Noboa, do campo da direita, afirmou que o trabalho, em conjunto com os demais chefes de Estado da região, fará com que a América do Sul tenha diversos ganhos.

"Nossa região tem inimigos em comum, desafios divididos, mas muito a ganhar quando trabalhamos juntos", disse Noboa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula

Relacionadas

Mais lidas