Bahia dá mais de 3,8 milhões de vantagem a Lula no 2º turno

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Entre os diversos estados que contribuíram para a reeleição de Lula (PT) à Presidência da República, a Bahia foi um dos que mais colaborou. No estado, ele venceu, no segundo turno, com 71,3% dos votos válidos contra 28,7% de Flávio Bolsonaro (PL).

O que chamou atenção no desempenho das urnas baianas foi a ampliação da vantagem do petista na rodada final. Se no primeiro turno Lula teve 5.664.771 votos, no segundo a votação foi para 6.484.995 — um incremento de mais 820.224 votos.

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Flávio Bolsonaro também registrou crescimento neste período, ainda que tímido: no primeiro turno, o liberal teve 2.442.585 votos. No segundo, 2.608.722 — acréscimo de 166.137 votos.

Aumento da vantagem entre os turnos

A ampliação da distância entre os candidatos, nos dois turnos, também ficou evidente na Bahia. Na primeira rodada, Lula teve uma vantagem de 3.222.186. No segundo turno, ela foi para 3.876.273 — a vantagem subiu 654.087 votos.

Líderes internacionais saúdam Lula pela vitória no Brasil

Líderes internacionais saudaram o presidente reeleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o resultado do segundo turno das eleições ao Palácio do Planalto, em que o petista bateu, nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro (PL).



Na América Latina, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, exaltou a vitória do povo brasileiro. "Vida longa a democracia, o povo do Brasil venceu", afirmou.

O mandatário do Equador, Daniel Noboa, do campo da direita, afirmou que o trabalho, em conjunto com os demais chefes de Estado da região, fará com que a América do Sul tenha diversos ganhos.

"Nossa região tem inimigos em comum, desafios divididos, mas muito a ganhar quando trabalhamos juntos", disse Noboa.