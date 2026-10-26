Lula já tem estratégia para governar com Congresso mais conservador

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O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá de negociar com um Congresso mais desafiador a partir de 2027, quando inicia o quarto mandato, diante do crescimento do PL — partido do candidato derrotado Flávio Bolsonaro — na Câmara e no Senado.

Para conseguir governar e aprovar projetos de interesse do Executivo, o petista deve apostar na aproximação com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

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A relação de Lula com o Congresso durante o terceiro mandato foi marcada por altos e baixos, especialmente no Senado.

Um dos episódios de maior desgaste foi a rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar do cenário desafiador que o espera no quarto mandato, Lula se mostrou aberto e preparado para enfrentar a realidade.

No primeiro discurso após a reeleição, o petista reconheceu as dificuldades que terá pela frente, mas afirmou que pretende trabalhar com os parlamentares eleitos.

“Já tem gente falando ‘o Lula vai ter muita dificuldade para governar porque o Congresso está mais conservador’. Eu não escolhi o Congresso. Foi o povo que escolheu. E é com ele que eu vou votar, vou trabalhar e vou aprovar as coisas”, afirmou.

Lula deve apoiar recondução de Motta e Alcolumbre

Segundo informações do jornal O Globo, uma das primeiras iniciativas de Lula para preparar a articulação política do quarto mandato será trabalhar pela recondução de Hugo Motta e Davi Alcolumbre às presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, em fevereiro de 2027.

A avaliação é de que a permanência dos dois nos cargos ajudaria a manter um canal de diálogo com o comando do Congresso.

Nas últimas semanas, Motta e Alcolumbre destravaram propostas de interesse do governo após pedidos do Palácio do Planalto.

A atuação dos parlamentares também tem sido elogiada por integrantes do entorno de Lula.