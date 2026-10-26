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Médico de Lula fica de plantão após videntes preverem morte na eleição

Presidente do Brasil recebeu previsões de morte por infarto durante a campanha

Franciely Gomes
Por
Roberto Kalil Filho cuida de Lula há anos
Roberto Kalil Filho cuida de Lula há anos - Foto: Ricardo Stuckert | PR
Eleições 2026

A equipe médica do presidente Lula ficou de plantão durante o resultado das Eleições 2026. Cardiologista particular do Chefe do Estado, Roberto Kalil Filho, esteve presente no Hotel Intercontinental, em São Paulo, durante a apuração dos votos neste domingo, 25.

Segundo informações divulgadas pelo Terra, o profissional de saúde se concentrou no mesmo local em que o núcleo da campanha petista estava, a fim de atender o presidente em caso de emergência.

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Roberto Kalil acompanha Lula há anos e esteve presente em diversos momentos significativos para o político de 81 anos, como a internação da esposa falecida dele, Marisa Letícia, e durante sua prisão na Polícia Federal, em Curitiba.

Previsão de videntes

O plantão da equipe médica do presidente veio em meio a uma série de previsões sobre sua morte durante a campanha presidencial. Duas videntes alegaram que Lula faleceria antes de assumir a presidência do Brasil pela quarta vez.

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“Infelizmente, eu vejo o desencarne de Luiz Inácio da Silva. Não sei o que vai acontecer, mas vejo rádios e televisão anunciando um desencarne repentino, uma coisa muito súbita”, declarou a sensitiva Chaline Grazik, conhecida nacionalmente como a “Vidente das Estrelas”.

Já a vidente Vó Bahiana, conhecida nas redes sociais como a “Vidente dos Famosos”, confessou ter sonhado que Lula sofreria um infarto e morreria no dia 25 de outubro. Além de enxergar dois caixões cobertos com a bandeira brasileira em meio a uma multidão.

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eleições 2026 Lula

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