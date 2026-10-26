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POLÊMICA

Deputada do PL orienta eleitor a demitir empregado que votou em Lula

Segundo a bolsonarista, o voto dos petistas prejudica o negócio dos patrões

Edvaldo Sales
Por
Segundo a bolsonarista, o voto dos petistas prejudica o negócio dos patrões
Segundo a bolsonarista, o voto dos petistas prejudica o negócio dos patrões - Foto: Reprodução | Redes Sociais
Eleições 2026

Conhecida como Jessicão, a deputada estadual eleita Jessica Ramos Moreno (PL-PR) publicou nas redes sociais uma orientação aos seus eleitores para que demitam funcionários do PT. Segunda ela, “o voto deles prejudica o seu negócio”.

No domingo, 25, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou a vitória histórica contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), nas eleições de 2026.

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A atual vereadora aconselha, na publicação, o eleitor de direita que rompa relações com funcionários, prestadores de serviço e amigos que votaram em Lula.

“A porcaria do voto dele prejudica o seu negócio, prejudica a sua família e prejudica toda a sua vida!”, escreveu.

Veja a publicação:

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MANIFESTAÇÕES

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VOTAÇÃO EXPRESSIVA

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COMEMORAÇÃO

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Jessicão é a deputada estadual mais votada do Paraná, com 131.673 votos. Ela é conhecida por projetos de lei polêmicos, como a proibição da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino.

Ela também assinou um projeto para derrubar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos durante a pandemia Covid-19.

Reeleição de Lula

Lula foi reeleito e seguirá no comando da Presidência da República por mais quatro anos. O petista derrotou Flávio Bolsonaro.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Lula venceu com mais de 64,2 milhões de votos, o maior resultado de um presidente na história do Brasil, 51,79% do total. Já Flávio Bolsonaro recebeu 59,8 milhões, 48,21% do total.

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Tags

eleições no Brasil Flávio Bolsonaro Lula

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