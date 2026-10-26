Líderes internacionais saúdam Lula pela vitória no Brasil

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Líderes internacionais saudaram o presidente reeleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o resultado do segundo turno das eleições ao Palácio do Planalto, em que o petista bateu, nas urnas, o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na América Latina, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, exaltou a vitória do povo brasileiro. "Vida longa a democracia, o povo do Brasil venceu", afirmou.

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O mandatário do Equador, Daniel Noboa, do campo da direita, afirmou que o trabalho, em conjunto com os demais chefes de Estado da região, fará com que a América do Sul tenha diversos ganhos.

"Nossa região tem inimigos em comum, desafios divididos, mas muito a ganhar quando trabalhamos juntos", disse Noboa.

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, também parabenizou Lula pela reeleição e destacou o processo democrático brasileiro. “Felicito o povo brasileiro por esta jornada democrática e especialmente ao presidente Lula por sua vitória. Seguiremos trabalhando juntos por nossos países”, publicou.

Já Rodrigo Paz, mandatário da Bolívia ressaltou os laços históricos entre os dois países e a intenção de ampliar a cooperação bilateral. “Bolívia e Brasil somos países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios comuns. Seguiremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações”, escreveu.

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, também se manifestou nas redes sociais, parabenizando Lula e a população brasileira pela jornada democrática.

O chefe do Poder Executivo chileno, José Antonio Kast, afirmou ter telefonado para Lula para parabenizá-lo pela vitória e destacou a intenção de fortalecer as relações bilaterais, com foco na integração econômica e no combate ao crime organizado.

Europa celebra vitória do progressismo

Na Europa, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, afirmou que o que aconteceu no Brasil vai se repetir no seu país. "Uma grande vitória para Lula. A ressureição do progressismo global está apenas começando", disse.

Na França, o presidente Emmanuel Macron também celebrou a vitória de Lula, de quem é próximo: "França e Brasil têm muito a construir juntos", contou.

Já a presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen, ressaltou o fato de a "democracia e multilateralismo terem vencido no Brasil".

Do outro lado do Atlântico, no Canadá, o primeiro-ministro do país, Mark Carney, disse que a relação entre os dois países floresceu sob parceria. "Vamos aproveitar esta oportunidade para fazer isto ficar mais forte, juntos", pontuou.

Milei e Trump silenciam

Por sua vez, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei, se mantiveram em silêncio após a confirmação de que Lula garantiu o seu quarto mandato.