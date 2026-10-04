Aliado de Flávio e opositor de Lula, Sérgio Moro é eleito governador do Paraná

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O ex-juiz e senador Sérgio Moro (PL) foi eleito governador do estado do Paraná no primeiro turno. Aliado de Flávio Bolsonaro (PL) e opositor do presidente Lula (PT), ele teve 50,18% dos votos, necessário para eleição em primeiro turno das eleições neste domingo, 4.

Abaixo de Moro, Sandro Alex (PSD) teve 25,29% e Requião Filho (PDT) fez 23,46%. Outros candidatos foram: Luiz França (Missão), Tainá Miessa (UP), Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Adriano Funileiro (PCD) fizeram menos de 1%.

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Além de Sérgio Moro, a direita também fez dois senadores. Filipe Barros (PL) foi eleito com 27,40% e Deltan Dallagnool (NOVO) fez 25,21. Eles ficaram à frente de Alexandre Curi (Republicanos), com 16,66%, e Gleisi Hoffman (PT), com 13,25%.

Deltan Dallagnol chegou a ter sua candidatura indeferida pelo TRE-PR, mas o presidente da Corte, Nunes Marques, suspendeu a decisão neste domingo. A validade dos votos, porém, ficará condicionada à decisão do plenário do TSE sobre o registro da candidatura.

A candidatura de Moro também muda a composição do Senado. Com mandato até 2030, ele deixa a Casa e o seu primeiro suplente Luis Felipe Cunha, advogado e amigo pessoal do ex-juiz, assume como titular.