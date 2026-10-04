Celina Leão e Leandro Grass disputam 2º turno pelo Governo do DF

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Com o fim da votação neste domingo, 4, os candidatos ao Governo do Distrito Federal Celina Leão (PP) e Leandro Gras (PT) vão disputar o segundo turno das Eleições de 2026.

A atual governadora e candidata a reeleição marcou no primeiro turno 49,88%, com mais de 790 mil votos. Enquanto Leandro Gras (PT) marcou 34,51% , com mais de 500 mil votos. Ambos os candidatos disputarão o 2º turno das eleições que ocorre em 25 de outubro.

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Na terceira e quarta colocação da apuração aparecem a deputada Paula Belmonte (PSDB) com 8,51% e Kiko Caputo (Novo), com 4,39%. Durante a candidatura, a relação de ambos foi marcada por confronto de ideias e conflitos sobre temas como a Segurança Pública.

Outros nomes que constam na disputa incluem Ricardo Cappelli (PSB), Paula Belmonte (PSDB), Kiko Caputo (NOVO), Elisson Ferreira (AGIR), Professor Robson (PSTU), Professora Samara Mineiro (UP), Expedito Mendonça (PCO) e Rico Pinheiro (PRTB).

Sobre os candidatos Celina Leão e Leandro Grass

Celina Leão (PP) assumiu o governo do Distrito Federal de forma definitiva em março de 2026, após a saída de Ibaneis Rocha. A candidatura de Celina contou com o forte apoio político da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de Bia Kicis, que a acompanharam no momento do voto neste domingo.

No caso de Leandro Grass (PT), ele já disputou o governo do DF em 2022, também ficando em segundo lugar. Ele presidiu o Iphan entre 2023 e 2026 antes de deixar o cargo para concorrer novamente.

Como funciona o segundo turno?

O segundo turno das eleições no Brasil é uma nova votação que acontece quando nenhum candidato a um cargo do Poder Executivo atinge a maioria absoluta dos votos válidos, seja mais de 50%, excluídos brancos e nulos, no primeiro turno.

Disputam o segundo turno apenas os dois candidatos que obtiveram a maior quantidade de votos válidos na etapa anterior.

Os votos do primeiro turno não são somados aos do segundo turno, todos começam do zero novamente. A nova votação é independente.

O segundon turno não ocorre para Senadores, deputados (federal, estadual ou distrital), vereadores e prefeitos de cidades com até 200 mil eleitores. Nesses casos, as eleições são definidas no primeiro turno.