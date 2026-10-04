ELEIÇÕES
Celina Leão e Leandro Grass disputam 2º turno pelo Governo do DF
Primeiro turno das eleições ocorreu neste domingo, 4
Com o fim da votação neste domingo, 4, os candidatos ao Governo do Distrito Federal Celina Leão (PP) e Leandro Gras (PT) vão disputar o segundo turno das Eleições de 2026.
A atual governadora e candidata a reeleição marcou no primeiro turno 49,88%, com mais de 790 mil votos. Enquanto Leandro Gras (PT) marcou 34,51% , com mais de 500 mil votos. Ambos os candidatos disputarão o 2º turno das eleições que ocorre em 25 de outubro.
Na terceira e quarta colocação da apuração aparecem a deputada Paula Belmonte (PSDB) com 8,51% e Kiko Caputo (Novo), com 4,39%. Durante a candidatura, a relação de ambos foi marcada por confronto de ideias e conflitos sobre temas como a Segurança Pública.
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Outros nomes que constam na disputa incluem Ricardo Cappelli (PSB), Paula Belmonte (PSDB), Kiko Caputo (NOVO), Elisson Ferreira (AGIR), Professor Robson (PSTU), Professora Samara Mineiro (UP), Expedito Mendonça (PCO) e Rico Pinheiro (PRTB).
Sobre os candidatos Celina Leão e Leandro Grass
Celina Leão (PP) assumiu o governo do Distrito Federal de forma definitiva em março de 2026, após a saída de Ibaneis Rocha. A candidatura de Celina contou com o forte apoio político da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de Bia Kicis, que a acompanharam no momento do voto neste domingo.
No caso de Leandro Grass (PT), ele já disputou o governo do DF em 2022, também ficando em segundo lugar. Ele presidiu o Iphan entre 2023 e 2026 antes de deixar o cargo para concorrer novamente.
Como funciona o segundo turno?
O segundo turno das eleições no Brasil é uma nova votação que acontece quando nenhum candidato a um cargo do Poder Executivo atinge a maioria absoluta dos votos válidos, seja mais de 50%, excluídos brancos e nulos, no primeiro turno.
Disputam o segundo turno apenas os dois candidatos que obtiveram a maior quantidade de votos válidos na etapa anterior.
Os votos do primeiro turno não são somados aos do segundo turno, todos começam do zero novamente. A nova votação é independente.
O segundon turno não ocorre para Senadores, deputados (federal, estadual ou distrital), vereadores e prefeitos de cidades com até 200 mil eleitores. Nesses casos, as eleições são definidas no primeiro turno.