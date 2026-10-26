Flávio Bolsonaro vai sair do Brasil? Deputados temem fuga e fazem pedido ao STF

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O temor de uma possível fuga do candidato derrotado à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mobilizou os deputados federais Duda Salabert (Psol-MG), Otoni de Paula (PSD-RJ) e Rogério Correia (PT-MG) a acionarem à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando a apreensão do passaporte e a proibição de saída do país do senador.

A medida ocorre após a derrota nas urnas registrada no último domingo, 25, contra o presidente Lula (PT), que foi reeleito para o quarto mandato. A apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consagrou o seguinte resultado:

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Lula: 51,79%, isto é, 64.256.232 votos;

51,79%, isto é, 64.256.232 votos; Flávio Bolsonaro: 48,21%, isto é, 59.826.041 votos.

Antes disso, na última sexta-feira, 23, o irmão do agora ex-senador, Eduardo Bolsonaro (PL), havia aventado a possibilidade de Flávio deixar o Brasil em caso de revés eleitoral.

“Se meu irmão não ganhar, eu sou a favor de que ele saia do país. Com certeza”, disse ele, em entrevista ao programa Louder with Crowder, transmitido nos Estados Unidos.

O ex-deputado alegou receio sobre o fim da imunidade parlamentar e a continuidade de diligências judiciais.

Flávio Bolsonaro viajou? Possibilidade de fuga mobiliza deputados federais

A deputada federal Duda Salabert (Psol-MG) anunciou a iniciativa por meio das suas redes sociais, horas após a declaração da vitória de Lula (PT) pelo TSE.

A mineira fez um apelo para prisão de Flávio com o fim do foro privilegiado.

“URGENTE: Acabo de pedir a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro. O próximo passo desse bandido é tentar fugir do Brasil para não enfrentar os vários inquéritos em seu nome. Precisa ser preso logo. Não podemos permitir que ele se junte ao irmão nos EUA para tramar contra a soberania nacional!”

🚨URGENTE: Acabo de pedir a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro. O próximo passo desse bandido é tentar fugir do Brasil para não enfrentar os vários inquéritos em seu nome. Precisa ser preso logo. Não podemos permitir que ele se junte ao irmão nos EUA para tramar contra a soberania nacional! — Duda Salabert (@DudaSalabert) October 26, 2026

Já o deputado Otoni de Paula (PSD-RJ) requereu tutela cautelar de urgência para a retenção do documento e a fixação de medidas restritivas.

Derrota nas eleições encerra vida pública de Flávio Bolsonaro após 24 anos

Com o resultado das urnas no domingo, 25, Flávio Bolsonaro encerrará seu mandato no Senado Federal em fevereiro de 2027, ficando sem cargo eletivo e sem imunidade parlamentar pela primeira vez em 24 anos de carreira política.

Flávio Bolsonaro é alvo de inquéritos em andamento na Polícia Federal (PF). Entre as apurações está um no STF, sob relatoria do ministro André Mendonça, que investiga supostos repasses do empresário Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, para o financiamento do filme “Dark Horse“.