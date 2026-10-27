Anistia da ditadura garante a Dilma R$ 6,6 milhões e pagamento mensal

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A ex-presidente Dilma Rousseff terá direito a receber R$ 17,5 mil por mês, de forma permanente e continuada, como reparação econômica pelas violações sofridas durante a ditadura militar (1964-1985).

Além disso, receberá R$ 6,6 milhões em valores retroativos, referentes a períodos anteriores, no âmbito da anistia política.

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Os valores foram oficializados nesta terça-feira, 27, pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), que retificou a portaria referente ao caso para cumprir uma decisão da Justiça Federal.

Como os valores foram calculados?

Para definir o valor mensal de R$ 17,5 mil, o governo federal adotou como referência a média salarial prevista no Plano de Cargos e Salários dos profissionais da antiga Fundação de Economia e Estatística (FEE), do Rio Grande do Sul.

Já o montante milionário retroativo foi calculado a partir de 21 de outubro de 1997, data estabelecida como marco inicial para a apuração das diferenças devidas.

Do valor acumulado, deverão ser descontadas eventuais quantias que Dilma já tenha recebido, conforme os critérios de atualização determinados pela Justiça.

Dilma foi presa?

Integrante da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), organização de resistência armada à ditadura militar, Dilma Rousseff foi presa em 1970, aos 22 anos, e permaneceu detida por cerca de três anos.

Durante a prisão, sofreu torturas físicas e psicológicas, incluindo sessões de pau de arara, choques elétricos, afogamento e palmatórias.

Após sair da cadeia, Dilma se mudou para o Rio Grande do Sul e, em 1975, começou a trabalhar na Fundação de Economia e Estatística.

Mesmo depois disso, continuou sendo monitorada pelo Serviço Nacional de Informações (SNI) até o fim de 1988.

Dilma Rousseff na ditadura militar - Foto: Comissão da Verdade/Divulgação

Em 1977, enquanto trabalhava na FEE, foi exonerada após ser incluída em uma lista de pessoas classificadas como “comunistas infiltrados no governo”.

A reparação econômica pode ser concedida quando são reconhecidos prejuízos decorrentes da perseguição política.