Flávio Bolsonaro desembarca nos Estados Unidos após fuga do Brasil

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O ex-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), desembarcou nos Estados Unidos durante a tarde desta terça-feira, 27, após fugir do Brasil. A informação foi divulgada pelo advogado mexicano Simón Levy, que é ligado ao movimento Make America Great Again (MAGA), do presidente Donald Trump.

O defensor também declarou que a fuga do ex-presidenciável foi arquitetada pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, um dos responsáveis pela implementação do tarifaço ao Brasil.

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“O cérebro por trás dessa operação é o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio”, afirmou Levy em uma publicação no X.

A fuga do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi noticiada pela primeira vez pelo jornal argentino Infobae. Segundo a reportagem, Flávio cruzou a fronteira com a Argentina, e deixou o país em um voo privado da companhia aérea Baires Fly S.A.

Polícia Federal confirma fuga

A Polícia Federal (PF) confirmou nesta tarde que Flávio deixou o Brasil com destino aos Estados Unidos. A informação foi confirmada por fontes ligadas à autoridade ao site Gazeta do Povo. Autoridades argentinas, no entanto, negaram que ele tenha ingressado em seu território.

Flávio teria atravessado a fronteira com a Argentina utilizando um documento de identidade e planejado seguir para os Estados Unidos em um avião particular. A PF acionou autoridades argentinas e passou a verificar registros nas fronteiras e informações sobre voos entre os dois países.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado que o senador entregasse seus passaportes à Polícia Federal no prazo de 24 horas. A medida ocorreu após declarações do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão do senador, de que Flávio deveria deixar o país caso perdesse a eleição.

Aliados negam viagem

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio, negou que o parlamentar tenha deixado o Brasil. Segundo informações divulgadas pelo SBT News, dois aliados haviam afirmado que ele atravessou a fronteira e pretendia seguir para os Estados Unidos, mas a versão continuava sem confirmação oficial.

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro também classificou como falsa a informação sobre a viagem, atribuindo a divulgação a uma tentativa de provocar medidas judiciais contra o irmão, conforme relato apresentado no material original.

Até a atualização das informações, não havia confirmação independente de que Flávio tivesse chegado aos Estados Unidos ou solicitado asilo político ao presidente norte-americano Donald Trump.