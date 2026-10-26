Alexandre de Moraes determina entrega de passaportes de Flávio Bolsonaro

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Candidato derrotado nas eleições presidenciais deste domingo, 25, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que tem mandato parlamentar até fevereiro de 2027, terá que entregar seus passaportes para a Polícia Federal, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal (STF).

Em vídeo no Instagram, Flávio afirmou ter sido abordado na rua ao sair da casa do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após realizar uma visita ao patriarca do clã, com a intimação da PF.

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A decisão de Moraes é baseada no processo que investiga Flávio e o advogado Willer Tomaz por um esquema de lavagem de dinheiro.

Ao determinar a apreensão dos documentos, Moraes ainda vetou o contato entre os dois, além de pedir a entrega dos passaportes em até 24 horas.

“Hoje de manhã eu fui visitar o meu pai, como vocês sabem, ele está em prisão domiciliar. E quando eu tava saindo, a Polícia Federal do Lula tava na porta da casa dele e no meio da rua eu fui intimado a entregar os meus passaportes e também tô proibido de deixar o país. A decisão do Alexandre de Moraes se baseou numa fala do Eduardo de 23 de outubro que eu deveria deixar o país se eu perdesse a eleição”, disparou o ainda senador.

Flávio Bolsonaro derrotado nas urnas

O senador Flávio Bolsonaro (PL) foi derrotado nas urnas neste domingo, 25, após sofrer a primeira virada eleitoral entre o primeiro turno e o segundo turno da eleição presidencial.

Flávio obteve 59.826.041 votos, 48,21% na disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).