Silêncio de Valdemar após derrota de Flávio Bolsonaro incomoda aliados do PL

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A ausência de manifestações públicas de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial de 2026 tem provocado insatisfação entre setores do bolsonarismo ligados ao candidato.

Mais de 12 horas depois da divulgação do resultado das urnas, o dirigente partidário ainda não havia comentado o desfecho da disputa. Valdemar também não se pronunciou sobre a iniciativa de Flávio de pedir a anulação da eleição, alegando interferência do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Durante a apuração dos votos, o presidente do PL também não acompanhou o candidato em Brasília. De acordo com lideranças da sigla, Valdemar passou o domingo, 25, em Mogi das Cruzes (SP), cidade onde nasceu.

A postura contrasta com a atuação do dirigente nas eleições de 2022. Naquele ano, ele apoiou a iniciativa de Jair Bolsonaro de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para questionar supostas fraudes nas urnas eletrônicas. A ação, no entanto, resultou em uma multa de R$ 22 milhões ao PL, aplicada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Após a eleição de 2026, Valdemar continuava sem apresentar publicamente sua posição. Procurado diversas vezes desde a noite de domingo para comentar o assunto, ele não atendeu às ligações nem respondeu às mensagens.