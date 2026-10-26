Mães denunciam deputado por ofensas a estudantes em escola particular

Relatos de mães de alunos do Colégio Oficina, localizado na Rua Miguel Navarro Y Cañizares, no bairro da Pituba, em Salvador, apontam uma grave conduta atribuída ao deputado estadual Diego Castro (PL).

De acordo com os depoimentos dos responsáveis, o parlamentar causou constrangimento e proferiu ofensas diretas contra os estudantes que estavam nas proximidades da unidade de ensino.

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Ainda de acordo com as denúncias, a comitiva do deputado transitava pela via do colégio quando o parlamentar utilizou um alto-falante para direcionar ataques e xingamentos aos alunos, chegando a chamá-los abertamente de "burros".

Insultos de cunho sexual

A denúncia aponta ainda que, em determinado momento, Diego Castro teria desembarcado do veículo e caminhado em direção aos jovens. O grupo relatou que o parlamentar dirigiu insultos de cunho sexual e intimidação verbal. Para uma aluna, ele teria perguntado se ela gostava de "tomar dedada", enquanto aos meninos declarou que eles "morreriam virgens".

A conduta relatada gerou revolta entre pais e alunos, os quais cobraram posicionamentos formais das autoridades competentes e dos órgãos de fiscalização do Estado.

Relatos de alunos

De acordo com relatos de estudantes, os quais presenciaram a passagem do ato político, a movimentação transcorria normalmente até que pessoas vinculadas à equipe e apoiadores do parlamentar observaram alunos fazendo gestos em referência a um candidato à Presidência da República.

Ao notar a manifestação dos jovens, o deputado ordenou a interrupção imediata da execução do jingle político e parou o veículo em que se encontrava. Utilizando o sistema de som, Diego Castro dirigiu-se diretamente aos estudantes com declarações de tom provocativo.

"Você aí gosta de tomar dedada? Pois é, seu presidente falou que mulheres, meninas, já são acostumadas a tomar dedada desde criança, desde mais jovem. É esse presidente que você quer para o seu país? É esse que é seu presidente?", declarou o parlamentar.

Comitiva do deputado transitava pela via do colégio, quando parlamentar utilizou um alto-falante para direcionar ataques - Foto: Cidadão Repórter

Ainda conforme a testemunha, logo após proferir a fala, o deputado solicitou o restabelecimento do áudio da carreata, e o comboio prosseguiu com o trajeto e a programação normal do evento.

Confusão na UFBA

Em agosto deste ano, o deputado esteve no centro de um tumulto no campus da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador.

De acordo com apuração do portal A TARDE, o parlamentar teria entrado na Faculdade de Comunicação (Facom) com o objetivo de remover materiais de propaganda favoráveis ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Defesa

À época, em posicionamento oficial enviado à reportagem, a equipe de comunicação de Diego Castro disse que o legislador foi ao local após ser alertado sobre a veiculação de adesivos de apoio a Jerônimo e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas instalações do prédio universitário.

“Universidade pública não é comitê eleitoral de Lula, de Jerônimo ou de partido nenhum. Se querem fazer campanha, que façam nas ruas, nos comitês e dentro das regras eleitorais. O que não pode é transformar um espaço mantido com dinheiro público em extensão de campanha política”, declarou o parlamentar, alinhado à ala bolsonarista.

Já sobre o episódio do último sábado, 24, em frente ao Colégio Oficina, a reportagem procurou o deputado Diego Castro, o qual negou as acusações de ofensas.