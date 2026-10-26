Jerônimo comemora triunfo de Lula e exalta mobilização dos baianos

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), utilizou as redes sociais neste domingo, 25, para divulgar uma mensagem em vídeo na qual expressa gratidão pelo triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da corrida presidencial.

Na fala, o chefe do Executivo estadual ressaltou o engajamento da população baiana e definiu a vitória como um feito comunitário.

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A recondução de Lula ao Palácio do Planalto, marcando o início do quarto mandato, veio após uma virada sobre Flávio Bolsonaro (PL), que havia liderado a votação no primeiro turno.

Na avaliação do gestor baiano, o empenho do eleitorado do estado teve um papel determinante no cenário nacional. "Eu tô muito feliz!", celebrou.

Agradecimentos

Durante o pronunciamento, Jerônimo fez questão de direcionar agradecimentos a um amplo espectro de apoiadores, citando prefeitos, ex-gestores municipais, vereadores, lideranças comunitárias e religiosas, movimentos populares, além de empresários e trabalhadores de diversos segmentos.

O governador enfatizou ainda a relevância do rádio e da atuação contumaz de todos que se envolveram na militância — incluindo cidadãos que não o alinham politicamente no âmbito estadual, mas que se mobilizaram em prol da candidatura presidencial.

"Nós vencemos porque o povo quis", declarou o governador, adotando um tom de reconhecimento ao esforço conjunto que garantiu o expressivo desempenho das urnas em solo baiano.

Avaliação

Ao avaliar a conquista, o petista vinculou o resultado à caminhada política de Lula e ao impacto social dos governos anteriores do PT, com destaque para os avanços conquistados no Nordeste. Para Jerônimo, o veredito popular chancela a trajetória do presidente e a forte conexão histórica estabelecida com a Bahia.

A manifestação pública ratifica a sintonia entre o Palácio de Ondina e o Governo Federal, projetando agora o desafio de traduzir a aprovação nas urnas em obras, projetos e melhorias diretas para a sociedade ao longo deste novo ciclo do governo federal.

"Tudo que nós nos comprometemos em nosso programa de Governo eu vou cumprir, agora com Lula Presidente", concluiu a liderança baiana.