Reeleição de Lula abre caminho para indicação de 4 ministros no STF

Siga o A TARDE no Google

A vitória das urnas garantindo novo mandato ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre espaço para uma reestruturação profunda no Supremo Tribunal Federal (STF) no decorrer dos próximos quatro anos.

Até a conclusão da nova gestão, em janeiro de 2031, o chefe do Executivo vai ter o direito de indicar quatro dos 11 ministros do tribunal, processo que demandará intensa negociação com o Senado Federal, encarregado de chancelar os nomes.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O quadro de vacâncias combina uma vaga em aberto desde o desligamento antecipado de Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025, com três aposentadorias compulsórias por limite de idade (75 anos): Luiz Fux vai deixar a Corte em 2028, Cármen Lúcia em 2029 e Gilmar Mendes no encerramento de 2030.Tabela: Cronograma das vagas no STF até 2030.

Oposição parlamentar

A prerrogativa de indicar membros ao STF pertence constitucionalmente ao presidente, mas a composição do Senado tem se consolidado como um obstáculo central.

Em abril deste ano, a Casa rejeitou a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de Barroso — episódio inédito na história recente do país, no qual a indicação obteve apenas 34 votos favoráveis, frente aos 42 contrários (e 1 abstenção), abaixo da maioria absoluta necessária de 41 senadores.

Perfil dos magistrados

A renovação de quatro das 11 cadeiras representa a alteração de cerca de 36% do Plenário do STF:

Luís Roberto Barroso: integrou o STF entre 2013 e 2025, presidindo a Corte no biênio final da atuação antes de se aposentar precocemente.

Luiz Fux: nomeado em 2011 por Dilma Rousseff, tem trajetória oriunda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Cármen Lúcia: indicada por Lula em 2006, é atualmente a única mulher no Plenário do STF, tendo presidido tanto o Supremo quanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Gilmar Mendes: atual decano, na Corte desde 2002 por indicação de Fernando Henrique Cardoso, deixará a cadeira às vésperas do fim do mandato de Lula, em 30 de dezembro de 2030.

Critérios técnicos

Para ingressar no Supremo, o indicado precisa ter entre 35 e 70 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada, passando por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e aprovação em Plenário no Senado.