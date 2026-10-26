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ELEIÇÕES 2026

Lula avança em reduto bolsonarista da Bahia no 2º turno

Presidente reeleito teve 4.620 votos a mais na segunda rodada em município do oeste do estado

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Presidente Lula
Presidente Lula - Foto: AFP
Eleições 2026

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) melhorou seu desempenho nas urnas, neste segundo turno, na cidade de Luis Eduardo Magalhães (oeste do Bahia), considerado o principal reduto bolsonarista no estado.

No primeiro turno, o seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), teve 62,03% dos votos válidos (38.496 sufrágios) contra 32,51% do petista (20.173 votos).

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Na segunda rodada do pleito, o liberal voltou a ficar à frente, mas a diferença para Lula diminuiu — o petista teve 4.620 votos a mais em Luis Eduardo Magalhães. Já Flávio Bolsonaro teve 1.192 sufrágios extras.

  • Flávio Bolsonaro: 61,60% dos votos válidos (39.688);
  • Lula: 38,40% dos votos válidos (24.739).

Dessa forma, considerando os dois turnos, a diferença entre Flávio Bolsonaro para Lula passou de 18.323 votos para 14.949 sufrágios em Luis Eduardo Magalhães.

Desempenho de Flávio Bolsonaro e Lula em Luis Eduardo Magalhães
Desempenho de Flávio Bolsonaro e Lula em Luis Eduardo Magalhães - Foto: Reprodução

Bahia dá mais de 3,8 milhões de vantagem a Lula no 2º turno

Entre os diversos estados que contribuíram para a reeleição de Lula (PT) à Presidência da República, a Bahia foi um dos que mais colaborou. No estado, ele venceu, no segundo turno, com 71,3% dos votos válidos contra 28,7% de Flávio Bolsonaro (PL).

O que chamou atenção no desempenho das urnas baianas foi a ampliação da vantagem do petista na rodada final. Se no primeiro turno Lula teve 5.664.771 votos, no segundo a votação foi para 6.484.995 — um incremento de mais 820.224 votos.

Flávio Bolsonaro também registrou crescimento neste período, ainda que tímido: no primeiro turno, o liberal teve 2.442.585 votos. No segundo, 2.608.722 — acréscimo de 166.137 votos.

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Tags

eleições no Brasil Flávio Bolsonaro luis eduardo magalhães Lula

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