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OFENSAS

Primeira-dama de Jequié ataca eleitores de Lula "maconheiros"

Publicação ocorreu logo após confirmação do resultado da eleição presidencial do 2º turno

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Mariana de Freitas Oliva é casada com o prefeito Flavinho Santana (União Brasil)
Mariana de Freitas Oliva é casada com o prefeito Flavinho Santana (União Brasil) - Foto: Reprodução | Instagram
Eleições 2026

A secretária municipal de Saúde e primeira-dama de Jequié, Mariana de Freitas Oliva, repercutiu declarações ofensivas direcionadas aos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas redes sociais. A publicação ocorreu no domingo, 25, logo após a confirmação do resultado da eleição presidencial do segundo turno.

O conteúdo repassado por Mariana — escrito originalmente pelo consultor de imagem João Menna — associa os votantes do candidato vitorioso a "pessoas que não querem trabalhar", "maconheiros" e "artistas cheiradores".

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A postagem afirmava ainda que a data simbolizava "um dia triste para o país" e declarava que a população brasileira "pagará a conta" do resultado das urnas.

Posicionamento das partes

Diante da polêmica gerada pela postagem, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jequié (SINSERV-Jequié) divulgou uma nota de repúdio em suas plataformas. A entidade destacou que a liberdade de expressão não deve servir como pretexto para a propagação de discursos preconceituosos.

Até a manhã desta segunda-feira, 26, a conta de Mariana nas redes sociais encontrava-se fora do ar.

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Contexto político

Mariana de Freitas Oliva é casada com o prefeito Flavinho Santana (União Brasil). Ele assumiu o comando do Executivo municipal em abril deste ano, após a renúncia do então gestor Zé Cocá (PP), que se desligou do cargo para compor a chapa de ACM Neto (União Brasil) como candidato a vice-governador da Bahia.

Na disputa pela Presidência da República, Flavinho declarou apoio público a Flávio Bolsonaro (PL).

No município de Jequié, Lula obteve a preferência de 64,87% do eleitorado no segundo turno, somando ampliação em relação à primeira etapa do pleito, quando registrou 58,86% dos votos. Já Flávio Bolsonaro alcançou 35,13% no segundo turno, ante 34,70% apurados na primeira votação.

A reportagem procurou a Prefeitura de Jequié ,a qual informou que, por não se tratar de uma publicação realizada nos canais oficiais da Prefeitura, o conteúdo não foi produzido nem divulgado pela Assessoria de Comunicação, que, portanto, não possui ingerência sobre esse tipo de manifestação pessoal.

Diz ainda que de acordo com as informações recebidas, o compartilhamento ocorreu sem que o conteúdo integral da mensagem fosse devidamente observado. A secretária, inclusive, já se manifestou publicamente sobre o episódio através de nota e de um card para as redes sociais.

Dessa forma, a Prefeitura não vai emitir nota institucional sobre o caso, uma vez que a publicação não foi realizada por canais oficiais de comunicação.

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Tags

discurso de ódio eleições 2022 Jequié liberdade de expressão Mariana de Freitas Oliva política baiana

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