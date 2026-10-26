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ELEIÇÕES 2026

Bahia tem duas cidades no 'Top 10' das maiores votações de Lula

Estado teve importante contribuição na reeleição do petista à Presidência da República

Yuri Abreu
Por
Presidente Lula
Presidente Lula - Foto: Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

Duas cidades da Bahia aparecem entre as dez primeiras do país, onde o presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebeu mais votos, no segundo turno, na disputa contra Flávio Bolsonaro.

Conforme o levantamento feito pelo perfil do Instagram "solon.data", o município de Andorinha, no norte da Bahia, ficou em nono lugar no ranking. Na cidade, ele recebeu 88,1% dos votos válidos (10.038 sufrágios).

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Na mesma região, outra cidade deu ao petista uma votação expressiva: Glória, na divisa com Pernambuco, ficou na décima colocação no levantamento. O município deu a Lula 9.280 votos válidos (87,7%).

O primeiro lugar no ranking pertence à Carnaubeira da Penha, localizada no Sertão de Pernambuco. A cidade deu um total de 9.474 votos ao presidente reeleito (92,3%).

Bahia dá mais de 3,8 milhões de vantagem a Lula no 2º turno

Entre os diversos estados que contribuíram para a reeleição de Lula (PT) à Presidência da República, a Bahia foi um dos que mais colaborou. No estado, ele venceu, no segundo turno, com 71,3% dos votos válidos contra 28,7% de Flávio Bolsonaro (PL).

O que chamou atenção no desempenho das urnas baianas foi a ampliação da vantagem do petista na rodada final. Se no primeiro turno Lula teve 5.664.771 votos, no segundo a votação foi para 6.484.995 — um incremento de mais 820.224 votos.

Flávio Bolsonaro também registrou crescimento neste período, ainda que tímido: no primeiro turno, o liberal teve 2.442.585 votos. No segundo, 2.608.722 — acréscimo de 166.137 votos.

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