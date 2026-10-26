Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

RECURSO

TRE mantém multa e investigação da PF na redução de frota em Salvador

Decisão judicial destacou necessidade de restabelecimento pleno dos serviços

Rodrigo Tardio
Por
| Atualizada em
Retenção de ônibus da frota de transporte público gratuito no segundo turno
Retenção de ônibus da frota de transporte público gratuito no segundo turno - Foto: Divulgação | Manu Dias do GOVBA
Eleições 2026

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) analisou recurso interposto pelo secretário Municipal de Mobilidade (Semob) de Salvador, Pablo Souza, relativo ao processo que apurou a redução irregular e a retenção de ônibus da frota de transporte público gratuito durante o segundo turno das eleições na capital baiana.

Ao julgar a matéria, o Tribunal manteve a aplicação da multa e determinou o envio imediato de cópia integral dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral (PRE-BA) e à Superintendência da Polícia Federal na Bahia para a devida apuração de responsabilidade criminal.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Tipificação de possíveis crimes

Os fatos apurados durante a votação — relacionados ao represamento de veículos nas garagens e à falha no fornecimento do transporte coletivo gratuito assegurado aos cidadãos — enquadram-se, em tese, em quatro artigos do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965):

Descrição do Crime Eleitoral

  • Artigo 297: Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio.
  • Artigo 302: Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive o fornecimento de transporte coletivo.
  • Artigo 304: Recusar, no dia da eleição, o fornecimento de meio de transporte normalmente concedido a todos.
  • Artigo 347: Recusar cumprimento ou obediência a ordens da Justiça Eleitoral, ou opor embaraços à sua execução.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Partidos que apoiaram Flávio Bolsonaro reconhecem vitória de Lula
Partidos que apoiaram Flávio Bolsonaro reconhecem vitória de Lula imagem

OFENSAS

Primeira-dama de Jequié ataca eleitores de Lula: "Maconheiros"
Primeira-dama de Jequié ataca eleitores de Lula: "Maconheiros" imagem

ELEIÇÕES 2026

Bahia tem duas cidades no 'Top 10' das maiores votações de Lula
Bahia tem duas cidades no 'Top 10' das maiores votações de Lula imagem

Encaminhamento e investigação criminal

A decisão judicial destacou a necessidade de restabelecimento pleno dos serviços e a preservação das garantias operacionais do transporte coletivo.

Com a remessa dos autos aos órgãos de controle e fiscalização penal, vai caber à Polícia Federal e ao Ministério Público Eleitoral conduzir as diligências para apurar a autoria e a materialidade das condutas praticadas, bem como eventuais ordens administrativas que tenham prejudicado o deslocamento dos eleitores soteropolitanos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia crime eleitoral eleições polícia federal transporte público tribunal regional eleitoral

Relacionadas

Mais lidas