Rui Costa denuncia ônibus retidos durante votação em Salvador

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O senador eleito pela Bahia, Rui Costa (PT), pediu a prisão do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, após denunciar uma suposta sabotagem eleitoral no transporte público da capital baiana neste domingo, 25, dia do segundo turno das eleições presidenciais.

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, Rui acusou a prefeitura e os empresários de ônibus de manterem veículos nas garagens, dificultando o deslocamento de eleitores até os locais de votação. O petista também afirmou que solicitou à Justiça Eleitoral a prorrogação do horário de votação em Salvador.

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“Eu vou numa terceira garagem para mostrar a sabotagem, o crime eleitoral que o prefeito de Salvador e os empresários de ônibus fizeram neste dia da eleição. Eles retiraram os ônibus, não botaram o ônibus para rodar, deram uma desculpa esfarrapada para boi dormir, que é porque tinha um adesivo no vidro do ônibus”, afirmou.

A denúncia ocorre em meio a uma operação de fiscalização do Procon-BA, que contabilizou 544 ônibus parados em cinco garagens da capital baiana. O episódio também levou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) a determinar o restabelecimento integral do serviço de transporte público durante o pleito.

Rui Costa pede prisão de secretário

Durante a entrevista ao portal A TARDE, Rui afirmou que estava percorrendo garagens de empresas de transporte para mostrar a quantidade de veículos estacionados enquanto eleitores enfrentavam dificuldades para chegar às seções eleitorais.

O senador eleito contestou a justificativa relacionada à presença de adesivos nos coletivos e argumentou que a retirada do material poderia ser feita rapidamente.

“Quantos segundos você gasta para tirar um pequeno adesivo de ônibus? Provavelmente dois segundos, três segundos. Essa foi a justificativa para tirar a frota o dia inteiro da rua”, declarou.

Na avaliação de Rui, a retenção dos veículos prejudicou o exercício do voto. Por isso, ele afirmou ter solicitado providências contra os responsáveis.

“Eu tô mostrando as garagens lotadas, centenas de ônibus aqui estacionados e o povo sem conseguir votar. Por isso, nós pedimos a prisão do prefeito, a prisão do secretário e pedimos também que a Justiça Eleitoral prorrogue o horário de votação aqui em Salvador. O povo não pode ficar sem votar”, afirmou.

Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, afirmou que o caso já está sendo esclarecido na Justiça Eleitoral.

"Essa não é a minha conduta. Naturalmente, ocorreram as ações coordenadas dos adesivos. [...]. Sou uma pessoa pautada pela ética e pela democracia. Os advogados já estão a caminho do TRE para explicar os fatos. Tenho certeza que a verdade prevalecerá", declarou.

Procon encontra 544 ônibus parados em Salvador



A fiscalização do Procon-BA identificou os veículos estacionados em cinco garagens de empresas de transporte, localizadas nas regiões da Avenida Barros Reis e do Subúrbio Ferroviário.

Segundo o balanço divulgado pelo órgão estadual, os veículos foram distribuídos da seguinte forma:

OT Trans: 55 ônibus parados, em condições de operar, na garagem fiscalizada;

55 ônibus parados, em condições de operar, na garagem fiscalizada; OT Trans G3: 118 veículos em Campinas de Pirajá;

118 veículos em Campinas de Pirajá; Integra Plataforma Barros Reis (G7): 55 ônibus;

55 ônibus; Integra Plataforma Suburbana: 142 veículos;

142 veículos; OT Trans: 174 ônibus na Estrada Velha de Campinas de Pirajá.

O levantamento somou 544 veículos. O Procon informou que recebeu denúncias sobre um possível bloqueio da saída dos ônibus e que adotaria as medidas administrativas cabíveis. A fiscalização ainda estava em andamento, conforme comunicado publicado pelo governo da Bahia.

TRE-BA determina frota integral e multa de R$ 1 milhão por hora



Diante das denúncias sobre a redução da oferta de transporte durante a votação, o presidente do TRE-BA, desembargador Maurício Kertzman Szporer, determinou o restabelecimento imediato de toda a frota de ônibus de Salvador, com frequência equivalente à dos dias úteis e gratuidade para os passageiros.

A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento. O tribunal também determinou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, e acionou a Polícia Federal para fiscalizar o cumprimento da ordem.

A medida foi tomada após uma representação da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que denunciou uma redução superior a 50% na frota em circulação.

Prefeitura atribui interrupção a adesivos nos ônibus



Em resposta às críticas sobre a operação do transporte, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) atribuiu as interrupções à presença de adesivos considerados propaganda eleitoral irregular nos veículos.

Em nota, a pasta afirmou que determinou a liberação de toda a frota das garagens, inclusive dos ônibus que ainda estivessem com os adesivos, para facilitar o deslocamento dos eleitores.

A secretaria também informou que a operação estava sendo normalizada após diálogo com representantes sindicais. A justificativa da prefeitura contrasta com a acusação de Rui Costa de que a retenção dos coletivos teria sido uma forma de impedir ou dificultar o comparecimento dos eleitores às urnas.