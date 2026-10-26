Prefeito de Salvador anuncia antecipação de salários dos servidores para feriadão

Os servidores públicos de Salvador terão o pagamento dos seus salários antecipados para a próxima quarta-feira, 28, mesma data em que é celebrado o Dia do Servidor Público Municipal. A antecipação dos salários de outubro foi anunciada nesta segunda, 26, pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

A mudança ocorre na mesma semana em que a Prefeitura organizou um calendário especial de funcionamento em razão do feriado prolongado. A comemoração dedicada aos servidores, contudo, foi transferida para próxima sexta, 30, quando haverá ponto facultativo.

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Prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) - Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Prefeitura de Salvador retoma atividades após Finados

Ao comunicar a antecipação salarial nas redes sociais, Bruno Reis também detalhou o calendário de funcionamento da administração municipal durante o período.

“Passando aqui para trazer uma boa notícia para os servidores municipais: o salário de outubro será antecipado e nesta quarta, dia 28, já estará na conta para vocês se organizarem para o feriadão. Nosso ponto facultativo será na sexta-feira, dia 30, e na terça, após o feriado de Finados, a Prefeitura retoma as atividades. Vamos juntos”, publicou o prefeito.

Com o ponto facultativo na sexta-feira, 30, os servidores terão o fim de semana na sequência e, na segunda-feira (2 de novembro), o feriado nacional do Dia de Finados. A Prefeitura retomará as atividades na terça-feira, 3.