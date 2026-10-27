“Não temos notícias do paradeiro”, diz aliado sobre Flávio Bolsonaro

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A fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado na disputa presidencial, rumo aos Estados Unidos, nesta terça-feira, 27, ainda repercute nos bastidores políticos. Coordenador da sua campanha ao Planalto, o senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou não ter qualquer notícia sobre o paradeiro do aliado.

Em coletiva de imprensa, Rogério negou ter conhecimento sobre o plano de saída emergencial de Flávio, e frisou a surpresa do entorno político do parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Durante sua fala, Rogério Marinho questionou a situação política do país, trazendo à tona a crise entre nomes ligados ao bolsonarismo e o Judiciário.

Existe uma situação no Brasil que precisa ser esclarecida e exposta Rogério Marinho

Marinho ainda disse não ter nenhuma informação sobre uma suposta ajuda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que Flávio pudesse executar seu plano de saída imediata.

“Ficamos surpresos. Não temos notícias do seu paradeiro [...] Eu não tenho essa notícia de que o Trump tenha falado a respeito de receber o Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos”, disparou Marinho, senador pelo Rio Grande do Norte.

Aliado de Flávio Bolsonaro critica Justiça

Na mesma coletiva, Rogério Marinho reforçou suas críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), após citar o pedido da Polícia Federal ao senador Flávio Bolsonaro, que foi intimado a entregar seus passaportes.

De acordo com as primeiras informações, o pedido, de autoria do ministro Alexandre de Moraes, ocorreu ainda no domingo da eleição, 25, logo após a confirmação da derrota de Flávio.

“Em uma democracia, é muito estranho que um candidato a presidente da República seja objeto de medida cautelar de um inquérito que caiu por terra. Até compreendo, caso o senador Flávio Bolsonaro tenha saído do Brasil”, afirmou Marinho.

Flávio Bolsonaro desembarca nos Estados Unidos

O senador Flávio Bolsonaro desembarcou nesta terça-feira, 27, em solo americano, após sua saída de última hora do país. O paradeiro exato do candidato derrotado é o estado da Florida.