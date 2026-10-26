Lula empilha recordes históricos após ser reeleito para 4º mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou a eleição de 2026 acumulando uma série de recordes eleitorais inéditos no país. Reeleito para um quarto mandato, o petista recebeu 64.256.232 votos no segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), superou sua própria marca de 2022 e tornou-se o primeiro político eleito quatro vezes para a Presidência da República no Brasil pelo voto popular. O resultado também marcou uma virada inédita no segundo turno desde a redemocratização.

Um levantamento do Instituto Lula aponta o petista como o presidente mais votado da história da humanidade, considerando a soma de todos os votos recebidos nas sete eleições presidenciais que disputou. Ao todo, o petista acumulou 305.363.778 votos, segundo a metodologia apresentada no estudo.

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O cálculo reúne as votações de diferentes pleitos e soma tanto as disputas de primeiro quanto de segundo turno. Na comparação apresentada pelo levantamento, o presidente russo Vladimir Putin aparece na segunda posição global, com cerca de 267,5 milhões de votos acumulados em cinco eleições entre 2000 e 2024.

Maior votação já recebida por um presidenciável no Brasil

Lula também quebrou o recorde nacional de votação absoluta em uma eleição presidencial. Com 64.256.232 votos obtidos no segundo turno de 2026, superou sua marca anterior, registrada em 2022, quando recebeu 60.345.999 votos ao derrotar Jair Bolsonaro (PL).

O desempenho de 2026 representa um acréscimo de quase 3,91 milhões de votos em relação ao pleito de quatro anos atrás. O resultado consolidou a maior votação absoluta já registrada por um candidato ao Palácio do Planalto na história do país.

Primeiro presidente eleito quatro vezes

Com as vitórias obtidas em 2002, 2006, 2022 e 2026, Lula tornou-se o único presidente eleito por quatro vezes diretas pelo voto popular. O feito o coloca à frente de nomes que venceram duas eleições diretas, como Fernando Henrique Cardoso, e diferencia sua trajetória política da de Getúlio Vargas.

Vargas governou o Brasil de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954, somando aproximadamente 18 anos e seis meses no poder, em períodos que incluíram governos provisório e ditatorial. Ele foi confirmado presidente pela Assembleia Constituinte em 1934 e retornou ao cargo após vencer o pleito direto de 1950. Lula, por sua vez, deve alcançar 16 anos na Presidência da República ao concluir o quarto mandato, em janeiro de 2031.

Virada inédita

A eleição de 2026 também entrou para a história por registrar uma virada inédita desde a redemocratização. Lula encerrou o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro, mas reverteu o cenário na segunda etapa e garantiu a reeleição.

No primeiro turno, Flávio liderou com 56.104.503 votos, contra 53.879.538 de Lula. Já no segundo turno, o petista alcançou 64.256.232 votos, enquanto Flávio encerrou a disputa com 59.826.041 votos, conforme dados finais da apuração divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diferença final ultrapassou 4,4 milhões de votos a favor do presidente reeleito.

A trajetória eleitoral do presidente inclui ainda a vitória sobre um mandatário em exercício. Em 2022, Lula derrotou Jair Bolsonaro, que disputava a reeleição.

Presidente eleito mais velho da história

Lula amplia também a marca de presidente mais velho a tomar posse no Brasil. Nascido em 27 de outubro de 1945, o petista assumirá o quarto mandato em 5 de janeiro de 2027, aos 81 anos.

O recorde anterior já pertencia ao próprio presidente: em janeiro de 2023, ele tomou posse para o terceiro mandato aos 77 anos. Ao concluir o novo período de governo, em janeiro de 2031, Lula terá 85 anos. Uma curiosidade é que o petista também é o chefe de Estado mais velho do mundo.

Candidaturas à Presidência

Lula passa a ser o político que mais vezes disputou o Palácio do Planalto desde a redemocratização. O petista concorreu nos pleitos de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, 2022 e 2026.

Com a sétima candidatura, superou José Maria Eymael, que disputou seis eleições presidenciais até 2022 e não concorreu neste ano. O retrospecto de Lula reúne quatro vitórias (2002, 2006, 2022 e 2026) e três derrotas (1989, 1994 e 1998).

Posse inédita

O novo mandato trará uma alteração histórica no calendário republicano. Lula será o primeiro presidente brasileiro a tomar posse em 5 de janeiro, em substituição ao tradicional 1º de janeiro.

A mudança foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021, que alterou as datas de posse do presidente e do vice-presidente da República a partir do mandato iniciado em 2027. A medida visa também desvincular a cerimônia presidencial da posse dos governadores, agendada para 6 de janeiro.