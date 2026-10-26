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ELEIÇÕES

Nordeste garante virada de Lula e fortalece Jerônimo no PT nacional

Atuação conjunta de Jerônimo, Rui Costa e Jaques Wagner reduziu a abstenção e ampliou vantagem do PT

Redação
Por Redação
Lula e o governador Jerônimo Rodrigues
Lula e o governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Ricardo Stuckert
Eleições 2026

Na noite de 4 de outubro, a Bahia tinha governador reeleito e o Brasil tinha um problema. Jerônimo Rodrigues venceu ACM Neto no primeiro turno. No mesmo domingo, Lula terminou atrás de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. Três semanas depois, o presidente conquistou o quarto mandato com a primeira virada da história em um segundo turno. O caminho entre uma noite e outra passou pelo Nordeste. E, dentro do Nordeste, passou pela Bahia.

A reação começou na segunda-feira após o primeiro turno. Lula reuniu aliados em Brasília e fez um diagnóstico duro da própria campanha. Reconheceu erros de comunicação e de estratégia. Encontrou nos governadores petistas reeleitos no Nordeste o ponto de partida para reconstruir a campanha.

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"Temos que fazer campanha como eles fizeram. No Brasil todo", disse. Jerônimo foi citado como exemplo de liderança. O governador desembarcou em Brasília ao lado dos senadores eleitos Rui Costa e Jaques Wagner. "Vou fazer o que Lula orientar", disse à época.

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A orientação veio em duas frentes. Rui Costa e o senador Camilo Santana reforçaram a coordenação nacional em Brasília. Jerônimo assumiu a articulação política no Nordeste, a região onde Lula precisava crescer para vencer.

A tarefa era objetiva: trazer prefeitos, parlamentares e lideranças de diferentes partidos para o palanque presidencial e reduzir a abstenção nos nove estados. A experiência baiana também mudou a comunicação do presidente. Profissionais da reeleição de Jerônimo, entre eles o jornalista Bruno Monteiro, foram incorporados à equipe de Lula em Brasília. A campanha nacional passou a priorizar as redes sociais, a fala direta com o eleitor e a presença nas ruas. O método que elegeu o governador no primeiro turno virou referência para o país.

A ponte

O símbolo dessa articulação regional foi construído sobre o rio São Francisco. A cinco dias da votação, Lula caminhou entre Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Jerônimo anunciou o ato. Lideranças dos dois estados se encontraram na travessia da Ponte Presidente Dutra. "O movimento vai envermelhar aquela ponte", antecipou o governador. Enquanto o adversário gravava propaganda em estúdio, Lula percorria a pé duas das maiores bases eleitorais do país.

No domingo, Jerônimo votou com uma meta pública. "Eu tenho certeza que a Bahia vai, sim, hoje, demonstrar muito mais força do que fez no primeiro turno", afirmou, ao projetar mais de 70% para Lula no estado. A Bahia entregou 71,31%. Foi a maior votação do presidente no Nordeste e a segunda do país, atrás apenas de São Paulo. A abstenção caiu de quase 20% para 16,71%. Lula avançou cerca de cinco pontos em relação ao primeiro turno. A vantagem construída no estado foi a maior entre todas as unidades da federação e respondeu por parcela decisiva da diferença nacional. O Nordeste inteiro votou em Lula e produziu a margem que anulou o resultado do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste.

À noite, confirmado o resultado, Jerônimo deu a dimensão do que havia acontecido. "O Brasil fez história: pela primeira vez, um presidente virou o jogo no segundo turno. E a Bahia, mais uma vez, fez a diferença."

O governador encerra o ciclo eleitoral em outra posição. Tem mandato até 2030. Tem Rui Costa e Jaques Wagner no Senado. Tem um presidente que apresentou sua campanha como modelo e a responsabilidade pela articulação na região que decidiu a eleição. Esse conjunto amplia sua influência nas decisões do PT e sua interlocução com o Palácio do Planalto. Para a Bahia, o resultado é uma parceria federal mais forte em saúde, educação, abastecimento de água, infraestrutura e desenvolvimento regional. Jerônimo entrou na eleição para se reeleger. Saiu dela como um dos fiadores da reeleição de Lula.

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