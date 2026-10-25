Lula quebra próprio recorde e recebe maior votação da história

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quebrou o próprio recorde de votação e alcançou a maior quantidade de votos já registrada por um candidato à Presidência da República no Brasil. Com 99,99% das seções eleitorais totalizadas neste domingo (25), o petista recebeu mais de 64,2 milhões de votos válidos, venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das Eleições 2026 e garantiu um quarto mandato presidencial.

O recorde anterior também pertencia a Lula, que recebeu 60.345.999 votos no segundo turno das eleições de 2022, quando derrotou o então presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, o petista obteve 50,90% dos votos válidos.

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Com a nova vitória, Lula ultrapassa a própria marca em mais de 3,9 milhões de votos. O resultado de 2026 representa a maior votação nominal já registrada em uma eleição presidencial brasileira.

Marcos históricos da eleição de Lula

A eleição de 2026 também marcou uma virada inédita na disputa presidencial desde a redemocratização. Depois de terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro, Lula reverteu o resultado e venceu a disputa no segundo turno.

Na primeira etapa do pleito, o petista recebeu 53.879.538 votos, o equivalente a 45,16% dos votos válidos. No segundo turno, com a apuração praticamente concluída, ultrapassou a marca de 64 milhões de votos.

Queda na abstenção

O segundo turno também registrou redução na abstenção em comparação com o primeiro turno, quando mais de 33 milhões de eleitores deixaram de votar.

Neste domingo, a taxa de abstenção passou de 21,08% para 19,21% do eleitorado, uma redução de 1,87 ponto percentual.

Em 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro no segundo turno por uma diferença de aproximadamente 2,1 milhões de votos. Na ocasião, o petista recebeu 60.345.999 votos, enquanto Bolsonaro obteve 58.206.354.

Quais eleições Lula já venceu?

Lula já havia sido eleito presidente em 2002 e 2006, quando derrotou, respectivamente, José Serra (PSDB) e Geraldo Alckmin (PSB), então adversário e atual vice-presidente. Em 2002, recebeu 52.793.364 votos no segundo turno. Quatro anos depois, foi reeleito com 58.295.042 votos.

Em 2022, o petista voltou à Presidência ao vencer Jair Bolsonaro. Com a vitória de 2026, Lula chega ao quarto mandato presidencial, ampliando o próprio recorde de votação.