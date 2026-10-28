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POLÍTICA

Avião com Flávio Bolsonaro chega aos Estados Unidos

Voo com direção à Florida partiu do Equador na manhã desta quarta-feira, 28

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsoanro
Flávio Bolsoanro - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Eleições 2026

Após quase quatro horas de viagem, o avião que levava o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua família chegou aos Estados Unidos. O voo pousou por volta das 10h23 (horário de Brasília), desta quarta-feira, 28, no Aeroporto Oka-locka Executive, em Miami, em território estadunidense.

O deslocamento do candidato derrotado nas eleições à Presidência da República começou a partir da Argentina. Para chegar ao país vizinho, ele atravessou a fronteira entre as cidades de Foz do Igauçú, no Brasil, e Puerto Iguazú.

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Na cidade argentina, ele pegou um voo em direção a Guayaquil, no Equador, onde teve uma pequena parada. Por volta das 6h22 (horário de Brasília), a aeronave partiu em direção a Miami.

De acordo com o site especializado em tráfego aéreo, Flight Radar 24, mais de 63 mil pessoas chegaram a acompanhar o deslocamento do voo LVJQW, por meio da aeronave Gulfstream IV.

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Jatinho de luxo usado por Flávio rumo aos EUA tem poltrona que vira cama

O jatinho particular Gulfstream G400 usado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) e três familiares na viagem aos Estados Unidos nesta quarta-feira, 28, é um avião executivo de luxo com capacidade para transportar até 12 passageiros, além de dois pilotos e tripulação.

Identificada pelo código LV-JQW, a aeronave pertence à empresa Baires Fly, segundo informações do site de monitoramento aéreo FlightAware.

Entre as características do modelo estão as poltronas largas e estofadas, que podem ser convertidas em camas, e uma cabine com espaço para que os passageiros fiquem em pé.

O jatinho tem preço estimado entre US$ 7 milhões (R$ 37,3 milhões) e US$ 9 milhões (R$ 48,1 milhões), segundo a empresa especializada The Jet Collection.

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Argentina estados unidos Flávio Bolsonaro

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