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POLÍTICA

Rota de Flávio Bolsonaro aos EUA é monitorada por mais de 60 mil pessoas

Candidato derrotado nas eleições à Presidência fugiu do Brasil ao lado da família

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro - Foto: Ton Molina/Agência Senado
Eleições 2026

O voo em que se encontra o candidato derrotado às eleições à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), que partiu da Argentina e fez uma escala no Equador antes de seguir aos Estados Unidos, é o mais buscado, na manhã desta quarta-feira, 28, nos principais sites que fazem o monitoramento aéreo.

Segundo o portal Flight Radar 24, o deslocamento de Flávio Bolsonaro está sendo acompanhado por mais de 60 mil pessoas em tempo real. Neste momento, o voo do liberal está na altura de Honduras, país da América Central, se aproximando de Cuba, no Caribe.

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A expectativa é a de que o avião em que o senador está ao lado da sua família chegue em Miami por volta das 10h18 (horário de Brasília).

Inicialmente, o voo partiu do aeroporto da cidade de Puerto Iguazú, na Argentina, em direção a Guayaquil nas primeiras horas da manhã desta quarta, chegando ao Equador após uma viagem de pouco mais de três horas.

Deslocamento do voo em que está Flávio Bolsonaro
Deslocamento do voo em que está Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/FlightAware

Fuga de Flávio Bolsonaro inclui Equador na saga para chegar aos EUA

O voo que transporta o senador Flávio Bolsonaro (PL) e três familiares rumo aos Estados Unidos fez uma escala em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami, na Flórida, nesta quarta-feira, 28.

Segundo o site de monitoramento aéreo FlightAware, a chegada ao aeroporto executivo Opa-locka estava prevista para por volta das 10h40, no horário de Brasília.

A aeronave, um jatinho particular Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW, partiu de Puerto Iguazú, na Argentina, e pousou em Guayaquil às 5h46. O trajeto não passou pelo espaço aéreo brasileiro: o avião sobrevoou Paraguai, Bolívia e Peru, conforme os registros de rastreamento.

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Tags

Argentina equador estados unidos Flávio Bolsonaro

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