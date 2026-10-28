Rota de Flávio Bolsonaro aos EUA é monitorada por mais de 60 mil pessoas

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O voo em que se encontra o candidato derrotado às eleições à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), que partiu da Argentina e fez uma escala no Equador antes de seguir aos Estados Unidos, é o mais buscado, na manhã desta quarta-feira, 28, nos principais sites que fazem o monitoramento aéreo.

Segundo o portal Flight Radar 24, o deslocamento de Flávio Bolsonaro está sendo acompanhado por mais de 60 mil pessoas em tempo real. Neste momento, o voo do liberal está na altura de Honduras, país da América Central, se aproximando de Cuba, no Caribe.

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A expectativa é a de que o avião em que o senador está ao lado da sua família chegue em Miami por volta das 10h18 (horário de Brasília).

Inicialmente, o voo partiu do aeroporto da cidade de Puerto Iguazú, na Argentina, em direção a Guayaquil nas primeiras horas da manhã desta quarta, chegando ao Equador após uma viagem de pouco mais de três horas.

Deslocamento do voo em que está Flávio Bolsonaro - Foto: Reprodução/FlightAware

Fuga de Flávio Bolsonaro inclui Equador na saga para chegar aos EUA

O voo que transporta o senador Flávio Bolsonaro (PL) e três familiares rumo aos Estados Unidos fez uma escala em Guayaquil, no Equador, antes de seguir para Miami, na Flórida, nesta quarta-feira, 28.

Segundo o site de monitoramento aéreo FlightAware, a chegada ao aeroporto executivo Opa-locka estava prevista para por volta das 10h40, no horário de Brasília.

A aeronave, um jatinho particular Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW, partiu de Puerto Iguazú, na Argentina, e pousou em Guayaquil às 5h46. O trajeto não passou pelo espaço aéreo brasileiro: o avião sobrevoou Paraguai, Bolívia e Peru, conforme os registros de rastreamento.