Jatinho de luxo usado por Flávio rumo aos EUA tem poltrona que vira cama

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O jatinho particular Gulfstream G400 usado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) e três familiares na viagem aos Estados Unidos nesta quarta-feira, 28, é um avião executivo de luxo com capacidade para transportar até 12 passageiros, além de dois pilotos e tripulação.

Identificada pelo código LV-JQW, a aeronave pertence à empresa Baires Fly, segundo informações do site de monitoramento aéreo FlightAware.

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Entre as características do modelo estão as poltronas largas e estofadas, que podem ser convertidas em camas, e uma cabine com espaço para que os passageiros fiquem em pé.

O jatinho tem preço estimado entre US$ 7 milhões (R$ 37,3 milhões) e US$ 9 milhões (R$ 48,1 milhões), segundo a empresa especializada The Jet Collection.

Características do jatinho

Segundo as especificações da fabricante Gulfstream, a aeronave apresenta as seguintes características:

Velocidade máxima: cerca de 1.100 km/h (Mach 0,9);

Velocidade de cruzeiro: aproximadamente 1.040 km/h (Mach 0,85);

Autonomia: cerca de 7.700 km em velocidade de cruzeiro;

Altitude máxima de operação: aproximadamente 15,5 km;

Comprimento da aeronave: 26,3 metros;

Envergadura: 26,3 metros;

Comprimento da cabine: cerca de 11,13 metros;

Largura da cabine: 2,31 metros;

Altura da cabine: 1,88 metro.

Confira fotos:

1 de 4 | Foto: Divulgação/Baires Fly

2 de 4 | Foto: Ane Catarine

3 de 4 Jatinho usado por Flávio Bolsonaro | Foto: Divulgação/Baires Fly

4 de 4 | Foto: Divulgação/Baires Fly

Flávio viajou para os Estados Unidos

Flávio Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 28, após passar pela Argentina e Uruguai.

A previsão é que ele pouse com a família no aeroporto Opa-locka Executive, em Miami, por volta das 10h40.

A saída do senador ocorreu após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele entregasse os passaportes à Polícia Federal (PF).

O prazo para cumprimento da ordem terminou sem que os documentos fossem apresentados.

A medida de Moraes foi adotada no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o empresário Willer Tomaz. O caso envolve empresas de apostas e plataformas de pagamento.