FUGA PARA EUA
Jatinho de luxo usado por Flávio rumo aos EUA tem poltrona que vira cama
Senador fugiu do Brasil nesta quarta-feira, 28
O jatinho particular Gulfstream G400 usado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) e três familiares na viagem aos Estados Unidos nesta quarta-feira, 28, é um avião executivo de luxo com capacidade para transportar até 12 passageiros, além de dois pilotos e tripulação.
Identificada pelo código LV-JQW, a aeronave pertence à empresa Baires Fly, segundo informações do site de monitoramento aéreo FlightAware.
Entre as características do modelo estão as poltronas largas e estofadas, que podem ser convertidas em camas, e uma cabine com espaço para que os passageiros fiquem em pé.
O jatinho tem preço estimado entre US$ 7 milhões (R$ 37,3 milhões) e US$ 9 milhões (R$ 48,1 milhões), segundo a empresa especializada The Jet Collection.
Características do jatinho
Segundo as especificações da fabricante Gulfstream, a aeronave apresenta as seguintes características:
- Velocidade máxima: cerca de 1.100 km/h (Mach 0,9);
- Velocidade de cruzeiro: aproximadamente 1.040 km/h (Mach 0,85);
- Autonomia: cerca de 7.700 km em velocidade de cruzeiro;
- Altitude máxima de operação: aproximadamente 15,5 km;
- Comprimento da aeronave: 26,3 metros;
- Envergadura: 26,3 metros;
- Comprimento da cabine: cerca de 11,13 metros;
- Largura da cabine: 2,31 metros;
- Altura da cabine: 1,88 metro.
Confira fotos:
| | Jatinho usado por Flávio Bolsonaro | |
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Flávio viajou para os Estados Unidos
Flávio Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos na manhã desta quarta-feira, 28, após passar pela Argentina e Uruguai.
A previsão é que ele pouse com a família no aeroporto Opa-locka Executive, em Miami, por volta das 10h40.
A saída do senador ocorreu após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele entregasse os passaportes à Polícia Federal (PF).
O prazo para cumprimento da ordem terminou sem que os documentos fossem apresentados.
A medida de Moraes foi adotada no âmbito de uma investigação que apura suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio e o empresário Willer Tomaz. O caso envolve empresas de apostas e plataformas de pagamento.