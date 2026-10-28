Flávio fugiu? Botou mais lenha na fogueira, agora com Trump no fogo

O Brasil passa a sensação que desregulou. Ou despirocou, como diz o povão. Desde domingo se vê por aqui e alhures coisas atípicas, que nos passa a sensação de bagunçaço institucional. Primeiro, falta ônibus nas ruas de Salvador no dia eleição, que reverberou para uma decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, passando por cima do TSE, a prorrogar a votação.

Na sequência, Flávio não reconhece a vitória de Lula e ameaça pedir a anulação da eleição. Ficou só, nem aliados e nem o partido dele apoiaram. Aí pinta a história dos passaportes e Flávio deu no pé, deixando o Brasil perplexo.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

COM TRUMP – Mas, aliados avaliam que Flávio agiu certo. O mandato dele como senador acaba em janeiro e, dali em diante, ele virará cidadão comum. E, por Alexandre de Moraes já ter pedido a apreensão dos passaportes, o próximo passo seria a cadeia.

Ele responde a dois inquéritos, a suspeita de irregularidades no financiamento de um filme sobre o pai, ex-presidente Jair Bolsonaro, chamado de Dark Horse, e de lavagem de dinheiro em negócios relacionados a casas de apostas, cujo dono é Willer Tomaz, advogado e amigo.

O certo é que Flávio foi se aconchegar nos braços de Donald Trump, o presidente dos EUA, para grande parte do planeta um semeador de terror, para ele o salvador.

Para quem perdeu a eleição e disse que iria liderar a oposição no Brasil, o que se vê é ele botar mais lenha numa disputa polarizada que quase sempre vira raivosa.

Rotina da Alba não voltou, mas votações irão até 20/12

A Assembleia até reuniu-se ontem, mas os deputados limitaram-se a celebrar os resultados das eleições, saudando a presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), que com 203.202 votos tornou-se a estadual mais votada da história, mas na hora de apreciar projetos não teve quórum.

Apenas 23 deputados registraram presença, quando o mínimo é 32. Na pauta estava o projeto da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado (TCE), mas tanto Ivana quando o deputado Rosemberg Pinto (PT), líder do governo, se disseram tranquilos.

Semana que vem haverá votações, incluso o projeto do TCE, e Ivana garante que até 20 de dezembro a casa funcionará normalmente resolvendo todas as pendências:

– Na reunião do colegiado de líderes e da Mesa Diretora vamos discutir as pautas que iremos votar até o dia 20.

PT se reúne com Ivana

Cinco deputados do PT, os reeleitos Robinson Almeida, Neusa Cadore e Fátima Nunes, mais os novos Rowenna Brito e Júlio Pinheiro, reuniram-se, ontem, com a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD).

Questionados sobre se a pauta era a futura mesa diretora, os deputados disseram que foram “apenas tomar um café”, mas Fátima Nunes, atual vice-presidente, adiantou:

– Eu não serei mais vice. O partido fará rodízio.

Amanda Ashley enfeita a Alba em ‘Cenários da Alma’

No pós-eleição quem adorna a entrada da Alba é a artista plástica Amanda Ashley, de apenas 22 anos, que também faz a primeira exposição, intitulada ‘Cenários da Alma’, 16 obras que, segundo a própria, “traduzem emoções e experiências pessoais”.

Sempre ao lado do namorado, Robson Cardoso, ela conta que pinta desde os 5 anos de idade, e que, nos últimos tempos, com a orientação da professora Norma Cardins, de 84 anos, também restauradora formada pela Escola de Belas Artes da Ufba. “Cada obra representa um estado de sentimento que eu tive. Eu represento meus sentimentos através da pintura. E amo isso”, diz.

E já que está nos pincéis desde menina, Ashley afirma que tem um caminho bastante definido a seguir: quer entrar na Escola de Belas Artes para se aprimorar:

– Sei que sei pintar, mas, estudando numa universidade, saberei bem mais.

REGISTROS

Atrás do ouro 1

Santaluz, no nordeste baiano, vive dias de ebulição. Lá, a extração de ouro faz parte da rotina na banda legal, e agora na ilegal também. É isso que a PF investiga, fato que mexe com muitas personalidades conhecidas da cidade, daí o rebuliço.

Atrás do ouro 2

O ouro era recuperado dos resíduos por meio de lixiviação, processo químico que utiliza cianeto de sódio, que pode provocar impactos à saúde humana e ao meio ambiente. A Operação Repasse é um desdobramento das operações Garça Dourada, Serra Dourada e Lixiviação, realizadas entre junho de 2023 e agosto de 2024.

Carletto lá

Aliados de Ronaldo Carletto, presidente estadual do Avante, estão eufóricos. Dizem que com a vitória de Lula, Rui Costa será ministro e Carletto, o suplente, irá ao Senado.

Deixe-me viver

O filme Deixe-me Viver terá a estreia nacional no Quadrado de Trancoso, em Porto Seguro, sábado próximo. A sessão abrirá o Première Trancoso Art Festival e terá a presença do diretor, Walther Neto, de integrantes do elenco e da equipe. Boa parte do filme foi rodado em Trancoso, com moradores participando.