Waldir Pires, o centenário de uma figura que fez a diferença

Se vivo fosse, Francisco Waldir Pires de Souza, o Waldir Pires, ex-governador, estaria completando 100 anos na quarta-feira, 21. A data começa a ser lembrada no mesmo dia, quando a família e amigos vão celebrar uma Missa em Ação de Graças na Igreja Nossa Senhora da Graça (18h30).

Mas também em 4 de dezembro a Alba realiza sessão solene em homenagem a Waldir Pires, iniciativa do deputado Angelo Almeida (PT).

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

– Imagina você. Em 2013 eu era vereador em Feira de Santana e tive a honra de entregar a ele a Comenda Cidadão Benemérito da Liberdade e Justiça Social Deputado Francisco Pinto. Quanta honra poder fazer uma homenagem dessas!

ÚLTIMO ATO

E de fato Waldir marcou época mesmo. Se o bom da vida é legar para a posteridade exemplos de decência e dignidade, Waldir é o cara, como bem lembra o jornalista Emiliano José, autor do livro Waldir Pires: Biografia 1º Volume, em vias de lançar o 2º Volume.

Waldir nasceu em Acajutiba, estudou o primário em Amargosa, cursou o ginasial em Nazaré das Farinhas, até formar-se em direito pela UFBa. E construiu uma longa trajetória que inclui, além de governador da Bahia, pelo menos três vezes ministro de Estado, além de deputado estadual e três vezes federal, sempre encarnando o democrata nato.

O último ato público que Waldir Pires participou foi em 14 de junho de 2018, justamente no lançamento do livro de Emiliano. No dia 22 de junho, partiu.

– Se na vida de Waldir há algo a ser destacado, e na vida dele há muito o que ser destacado, é o seu espírito democrata. Toda a vida dele era de luta pela democracia no sentido mais amplo, a igualdade plena. Ele me dizia com muita insistência, Emiliano, a democracia jamais foi realizada no mundo. Ela é uma utopia a ser buscada sempre.

DISCURSOS

Outro que estuda Waldir é o também jornalista Maurílio Fontes. Desde 2011 ele está mergulhado em compreender as lições de Waldir a partir de discursos pronunciados desde os tempos em que ele foi deputado estadual, entre 1955 e 1959, até o terceiro mandato de deputado federal.

– O que vemos é um festival de coerência em defesa das liberdades democráticas, até nos embates com adversários, mas tudo no mais alto nível. Sem dúvida uma figura diferenciada.

Waldir terminou sua trajetória como vereador em Salvador, segundo Emiliano, talvez uma homenagem à capital baiana. Com um detalhe: todas as vezes que podia, mesmo já idoso, era figura constante na Lavagem do Bonfim, sempre abraçado e beijado pelo seu fã clube.



POLÍTICA COM VATAPÁ

Propaganda

Em períodos eleitorais, como agora, piadas sobre política e políticos sempre povoam o imaginário popular, mas esta é específica sobre a propaganda eleitoral.

Contam que um cidadão de boa cepa morreu e na hora de embarcar para o outro lado, deram a ele o direito de escolher entre o céu e o inferno.

– E eu posso ver antes?

– Pode.

Foi no inferno, viu uma baita festa num palácio, com belas mulheres, muita bebida e música a gosto, da clássica ao axé music. Foi ao céu e lá viu anjos pairando sobre as nuvens, tocando harpas.

Voltou decidido, falou para o encarregado.

– Quero o inferno. Se afina mais comigo e muitos amigos já estão lá.

– Você pensou bem?

– Pensei e é isso aí.

Foi. Na porta do inferno viu um longo tapete de brasa até a entrada do primeiro forno. Virou para o porteiro, falou:

– Mas não foi isso que eu vi aqui ontem, não.

– Cale a boca e entre logo. O que você viu ontem foi a propaganda eleitoral.