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LEVI VASCONCELOS

Na Alba, número de mulheres é o mesmo, mas elas têm mais força

Confira coluna de Levi Vasconcelos deste sábado

Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
Por Levi Vasconcelos, com colaboração de Marcos Freitas
| Atualizada em
Rowenna hoje está deputada eleita, puxa o astral das mulheres:
Rowenna hoje está deputada eleita, puxa o astral das mulheres: - Foto: Divulgação/ GOVBA

Das dez mulheres deputadas estaduais hoje, cinco se reelegeram — Ivana Bastos (PSD), Ludimilla Fiscina (PSD), Cláudia Oliveira (PSD), Fátima Nunes (PT) e Neusa Cadore (PT). Outras cinco estão fora. Olívia Santana (PCdoB) se elegeu deputada federal, Jusmari Oliveira (PSD) e Kátia Oliveira (UB) perderam, Maria Del Carmen (PT) e Soane Galvão (Avante) desistiram.

Mas a compensação é igual. Se elegeram Rowenna Brito (PT), Denise Menezes (PSD), Andrea Castro (PSD), Cynthia Marabá (UB) e Vilma Reis (PT) para ocupar as vagas.

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Se tinham dez, continuarão dez, com uma ressalva: elas estão mais empoderadas, com a presença de Ivana Bastos (PSD) na presidência da Casa pela primeira vez em 195 anos de história, com o detalhe que ela está praticamente reeleita.

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Rowenna

Cautelosa, Ivana diz que só vai cuidar dessas coisas depois do 2º turno, mas nem por isso o barco para de navegar.

Se diz nos bastidores que pelo menos 45 deputados, entre eleitos e reeleitos, já declararam apoio a Ivana.

Rowenna Brito (PT), ex-secretária estadual de Educação, que antes da eleição dizia ser candidata a melhor gestora da área no Brasil, e hoje está deputada eleita, puxa o astral das mulheres:

— É muito importante esse movimento de mulheres na política. Estar nesses espaços continua sendo um desafio, mas precisamos avançar. Espero que tenhamos uma bancada forte, com mulheres comprometidas com as questões femininas.

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Tags

bancada feminina deputadas estaduais eleições 2023 empoderamento feminino liderança política feminina mulheres na política

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