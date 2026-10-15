Debate da Band acaba sendo único na disputa presidencial. Domingo

Desde que o Brasil foi redemocratizado, em 1989, as redes de televisão sempre tinham nas programações os debates entre candidatos ao governo e à Presidência. Em tese, momentos em que os candidatos iriam expor as ideias, na prática troca de acusações.

Sempre a Band abria e a Globo fechava, com SBT e Record no meio. Em 2026, tem sido diferente. SBT e Record saíram da briga, a Band até realizou o 1º turno, sem Lula e Flávio, mas a Globo cancelou após ingerência do Judiciário.

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Agora, no 2º turno, a Globo também não fará, preferiu entrevistas com Lula e Flávio, um em cada dia, e a Band vai fazer sozinha, domingo, às 20h, com os dois candidatos já com presenças confirmadas, após Flávio ter cogitado não ir.

Na história – Já que temos uma disputa de 2º turno trincada, isso vai fazer alguma diferença? Sabe-se lá, a única coisa certa é que, até pelas circunstâncias, a audiência está garantida.

Ao longo da história o primeiro debate, em 1989, ficou famoso, com Paulo Maluf acusando Leonel Brizola, que pedia aparte sem sucesso, até que gritou: “Você é um filhote da ditadura!”.

Também ficou curioso em 2006, Lula disputando a 1ª reeleição contra Alckmin, hoje vice dele. Lula não foi, Alckmin bradou: “Fujão”.

Domingo não deverá ter fujão, são os candidatos em disputa acirrada, nenhum quer perder qualquer chance. Vamos ver se a TV aberta ainda influi...

A seca já dá visíveis sinais de que vem forte. Alguns já sentem

Se nas bordas do Rio Utinga o baixo nível das águas já causa problemas em Utinga, Wagner e Lajedinho, noutros pontos do Estado a seca já é problema sério.

Em Conceição do Coité e Retirolândia, por exemplo, o pessoal da zona rural já sente dificuldades, conforme revela o site Calila Notícias, que deu um giro pela região.

Já não há comida natural para os animais, os criadores são obrigados a comprar e muitos não tem dinheiro, como admitem.

O senhor Durval Ferreira Lopes, o Dunga, por exemplo, diz que há mais de 10 anos não bate na região uma chuva capaz de encher açudes e aguadas. Dizem deputados na Alba que está na hora de o governo ampliar a ação. Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí e presidente da UPB, diz que a seca só se agrava

Moisés Miranda expõe com a ressaca das eleições

A Alba ainda vive a ressaca do 1º turno, com o tempero do 2º, mas nem por isso deixa de ter movimento intenso. É nessa ponga que entrou o artista plástico Moisés Miranda, para marcar a semana mais curta, com a exposição ‘Cores da Terra’, 14 telas com técnica realista, impressionista e influência do tonalismo.

Formado pela Escola de Belas Artes da Ufba, Moisés foi professor lá por 20 anos, mas, da pandemia para cá, resolveu se dedicar a pintar no seu ateliê na Pituba:

– Eu reproduzi o quadro ‘Jardim’, de Monet, com a intenção de transmitir energia, emoção da integração da natureza, a paz, o colorido e o legado do pintor francês.

E o Martagão saiu de pauta

Embora esteja em crise, com déficit anual que supera os R$ 25 milhões, o Hospital Martagão Gesteira, o único de atendimento ao público infantil, seria o foco da pauta na Comissão das Mulheres na Alba, ontem, mas a pauta furou. Faltou quórum.

Pondere-se, a presidente da Comissão é a deputada Soane Galvão (Avante), que desistiu de se candidatar, mas o assunto voltará à pauta, mesmo que seja ano que vem.

REGISTROS

Pé de ouvido

Conversa entre dois funcionários da Alba, atentos aos movimentos da política:

– Ivana, assim como todo o PSD da Bahia, declarou apoio total a Lula.

– Mesmo Caiado tendo dito que fica com Flávio?

– Ora, no 1º turno não ficaram com Caiado, agora vão seguir quem Caiado quer?

Elmo Vaz

Eleito deputado federal pelo PSD, Elmo Vaz, ex-prefeito de Irecê, está fazendo a diferença: ele é o primeiro federal eleito lá após 30 anos. O último foi Beto Lélis, em 1994, que seguiu o caminho inverso ao de Elmo, primeiro foi deputado para depois ser prefeito.

Como diz Arthur

Estudos apontam que, dos 513 deputados federais eleitos, 454 usaram as redes sociais e, deles, 39 têm mais de um milhão de seguidores. Como diz Arthur Maia (UB), o deputado federal baiano que não se reelegeu: cada vez mais redes e menos entrega de obras.

Tudo bem

Seis conselheiros do TCE foram, ontem, entregar à presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), as contas de Jerônimo de 2025, aprovadas em parecer prévio por unanimidade.