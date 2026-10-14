Netinho, um que deixa saudades na cultura do axé em Salvador

O radialista Cristóvão Rodrigues, que viu desde a hora em que Luiz Caldas deu luz à axé-music e acabou virando estrela da cultura musical internacional, é bastante direto sobre o cantor Netinho, que ontem nos deixou:

– Pense num cara do bem, gente boa toda, no trato pessoal e nas práticas do dia a dia. Esse aí era o Netinho.

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Cristóvão lembra que, lá um dia, estava trocando conversa com Netinho e Misael, diretor da Banda Beijo, que estavam em dúvida sobre a largada a dar, até que ouviu a música, ainda inédita, Beijo na Boca (de João Guimarães e George Dias).

– Não tive dúvidas, Netinho estava com a faca e o queijo nas mãos. Aconselhei ele a pisar fundo. O Misael chorou, ficou muito feliz. E o Netinho também.

Com Bolsonaro – Diz Cristóvão que passou a não aprovar muito o amigo Netinho quando, em setembro de 2021, ele foi na Barra para uma manifestação de apoio a Bolsonaro, o Jair:

– Eu fui lá, não tinha nada a ver. Não falavam coisa com coisa, nada conectado com nada, era uma parafernália geral. Sempre achei que artistas não devem se envolver em política a esse ponto. Tive vontade de dar conselhos a ele, deixei para depois e acabou não acontecendo.

Seja como for, diz Cristóvão que a partida de Netinho aos 60 anos é precoce, como artista e como gente:

– Entre perdas e ganhos, nada a ganhar. Ele perdeu a vida, e a Bahia um dos arautos da sua cultura.

Segundo Sandro Régis, o UB encolheu por causa da abstenção

O deputado Sandro Régis, agora reeleito para o 7º mandato consecutivo, de todos da oposição é o único netista raiz, ou seja, sempre foi ACM Neto, desde o primeiro momento. E ele diz que, em matéria de deputado estadual, a coisa não saiu como o idealizado.

O União Brasil (UB) elegeu em 2022 dez deputados, hoje só tem nove e no próximo ano vai encolher mais.

– Nós esperávamos eleger nove deputados, mas fizemos apenas oito. Houve uma abstenção proporcional que afetou todo mundo. Todos esperavam mais votos, mas o número caiu. Infelizmente, a política deixou de despertar o interesse da população.

Apesar de o UB ter se dado mal, no conjunto de partidos a oposição na Alba cresceu de 19 para 21 deputados. O maior salto foi do PL, que em 2022 elegeu quatro, e agora sete.

O Rio Utinga em nível crítico

O Rio Utinga, na Chapada Diamantina, que já é palco de uma série de conflitos pelo uso das águas, está em estado crítico, com o nível bem baixo, e a Embasa já informou que vai adotar ações emergenciais para evitar que Wagner e Lajedinho, além da cidade de Utinga, beneficiárias diretas, fiquem sem água.

Além de buscar outras fontes de abastecimento, a Embasa pretende também controlar o uso do Utinga.

Del Carmen, a gringa que deu certo na política baiana

Em vias de completar 78 anos agora em novembro, Maria Del Carmen Sanchez Puga, a Del Carmen, espanhola de Caniza, está pendurando as chuteiras de uma bem-sucedida incursão política iniciada em 1994, que inclui cinco mandatos de deputada estadual, além de vereadora em Salvador.

Este ano, ela desistiu de disputar a reeleição para apoiar o filho André Fidalgo (PT), que não obteve êxito, teve apenas 32.500 votos, bem abaixo dos 50.385 que ela teve em 2022.

E qual o legado que ela deixa?

– Tentar transformar a minha vida que construí na área pública para oferecermos ao País uma nova alternativa. Não dá para pensar que não precisamos de transformações. E vamos continuar trabalhando.

REGISTROS

George da Ruinha 1

Preso no fim do ano passado acusado de envolvimento com o narcotráfico, o vereador George Ewerton Santana, o George da Ruinha (PCdoB) reassumiu a Câmara de Ubaitaba esta semana. Ele se beneficiou de decisão judicial inocentando-o, mas o processo não acabou. Na casa dele, a polícia encontrou R$ 130 mil.

George da Ruinha 2

O caso provocou intensa repercussão em Ubaitaba, a boca de entrada da Península de Maraú, mas com uma ressalva, todo mundo fala, mas à boca pequena, no tititi. Ninguém quer controvérsias com o crime organizado. E, por via das dúvidas, elogiam George.

Céu e inferno

Filha de Jaguaripe e professora em Salvador, Dinalva Pereira foi passar o Dia das Crianças com a família e diz que viu céu e inferno: “O céu foi lá, entre familiares e amigos. O inferno na volta. Tive que dormir no carro na fila do ferry”.

Rota do mel

Cachoeira realizou, no fim de semana, a 1ª edição da Feira do Mel, com a participação de professores da Ufba e UFRB, além de produtores de toda a região. Gostaram tanto que vão chamar o pessoal do turismo para fazer na região a Rota do Mel.