Com a queda da 6x1, Lula ganha bom discurso na boca da votação

– Foi uma vitória histórica!

Essa foi a reação de Lula à aprovação pelo Senado do projeto que acaba a regra 6x1 para implantar a 5x2.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lula fez cavalo de batalha com o projeto, assim como decretou a proibição das bets. No primeiro caso, tem a reação do empresariado, já que a nova escala tem um alto preço e não foi dito quem ou como vai pagar. No segundo, ganhou as antipatias de dirigentes de grandes clubes, como Flamengo e Corinthians.

Mas pondere-se que isso acontece a pouco mais de uma semana da votação para a escolha do próximo presidente da República. E, por aí, quem mais ganhou foi Lula, especialmente no caso da mudança da escala.

Vai e vem – Flávio se diz contra o fim da 6x1, sugeriu que o trabalhador escolhesse quantas horas queria trabalhar, acabou dizendo que votaria a favor, e na hora H sumiu. Ao ausentar-se, confessou que é contra.

Também ficaram ausentes outros nove senadores, entre eles o baiano Angelo Coronel (Republicanos), que já admitiu ser bolsonarista. Em suma, mesmo que isso não fique como está, não dá tempo para delongas.

Outro aspecto a observar: na reta de chegada da campanha, fica a sensação de que Lula está sendo muito mais intensivo do que Flávio. Primeiro, realizou grande ato na Av. Paulista, em São Paulo; depois, em Copacabana, no Rio. Nas pesquisas, ele vem crescendo lentamente. Em síntese, a hora do voto se aproxima com a disputa muito trincada.

Zé Neto ganhou suplência, mas vai assumir, é o que tudo indica

O deputado federal Zé Neto (PT), liderança maior da oposição ao prefeito Zé Ronaldo (UB) em Feira de Santana, perdeu a tentativa de conquistar este ano o terceiro mandato como deputado federal, só obteve 105 mil votos, bem menos do que os 123 mil de 2022, mas tem bons ventos a favor.

O deputado estadual Robinson Almeida (PT), aliado dele em Feira, diz que o destino do amigo está nas mãos do governador Jerônimo.

– Ao longo de cinco mandatos do PT na Bahia sempre houve a ascensão do primeiro e do segundo suplente (quando o titular é convocado para uma secretaria). É bem plausível achar que haverá a convocação de algum deputado federal para viabilizar o mandato de Zé Neto.

No atual mandato de Jerônimo os deputados federais Afonso Florence (PT) e Sérgio Brito (PSD) foram secretários.

Vítor fecha com Ivana

Embora o foco do mundo político baiano seja o 2º turno presidencial, o deputado Vítor Azevedo declarou apoio à reeleição da deputada Ivana Bastos (PSD) à presidência da Alba.

Ele é o segundo deputado do Avante a fazer isso, o primeiro foi João de Furão. O partido tem cinco deputados, mas o presidente estadual, Ronaldo Carletto, diz que só vai cuidar disso depois do 2º turno. O negócio agora é Lula.

Franklin Maxado, o que quer imortalizar o cordel

Se o cordel já é/ Patrimônio cultural/ É justo que tenha assento / Entre quem é imortal.

Foi com estes versos que o cordelista (também advogado e jornalista) feirense Franklin Maxado abriu pedido de inscrição como candidato a integrar a Academia Brasileira de Letras, na vaga do jornalista Zuenir Ventura, a cadeira 32, que também já foi de Ariano Suassuna, em eleição que deve acontecer agora em novembro.

Franklin, aos 83 anos, além de livros, tem mais de 500 cordéis na biografia, e ainda o apoio total da Academia de Letras de Feira de Santana.

“É uma imensa alegria, para mim e para a cultura popular também”, diz.

REGISTROS

Polarização zero

Uma conhecida médica baiana, que se diz vacinada contra radicalismos, a política inclusa, comprou, ontem, um belo vestido numa boutique do Shopping Bela Vista. Um amigo falou:

– Vai a alguma festa?

– Não, é para ir votar.

– Bonita assim, você que não gosta de política?

– O vestido é despolitizado.

Seca no sertão

Prefeito de Andaraí e presidente da UPB, Wilson Cardoso (PSB) diz que o agravamento da seca é grave:

– Já vi muitos caminhões de feno chegando de Luís Eduardo Magalhães. A comida acabou.

Festival de Boipeba

O verão já começou no arquipélago de Cairu, onde turismo é o motor da economia. Entre 30 de outubro e 1º de novembro, acontecerá o Festival da Primavera. Maria Gadú e Geraldo Azevedo estão entre as atrações.

Paulo Brandão

A vida inteira dedicada ao jornalismo automotivo, Paulo Brandão vai integrar o júri de 26 jornalistas do Trend Car, que escolhe o melhor veículo, entre 15 marcas com 95 modelos de dezembro passado a 13 de outubro, cujos preços variam de R$ 71,2 mil a R$ 1,44 milhão.