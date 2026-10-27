Lula, um que faz a diferença no nosso tempo, vai para o desafio final

Lula já é o único na história do Brasil a ganhar três mandatos presidenciais no voto, agora conquistou o direito ao quarto. É quase impossível alguém imitar isso. E também é o único a virar um 2º turno, aí mais possível.

Essa trajetória para um pernambucano, que viajou para São Paulo montado num pau de arara para fugir das agruras do Nordeste, bota mais singularidades na história. Decididamente, nunca se viu isso em 526 anos de história do Brasil.

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Na primeira fala após a vitória de domingo, Lula prometeu que ia desenvolver uma nova forma de governar. Oxalá saia daí novidade da boa. O Brasil agradece, e ele, no particular, precisa. Este é o último mandato da vida dele, já com 80 anos, não pode se candidatar na próxima – e entre os seus, não se vê um herdeiro do trono.

NA BAHIA – Jerônimo disse que, após a vitória de Lula, quase não consegue dormir, tamanha a alegria. E, é claro, governar cá com Lula lá é uma coisa. Se fosse com Flávio, problema, logo de cara o espaço político mais curto.

Na ponga da era Lula, o PT também construiu a era baiana, que tem Jaques Wagner, Rui Costa e o próprio Jerônimo como arautos. E como será 2030? Guinchar Rui ou construir algo de novo.

Esse é o grande desafio de Lula, construir agora os caminhos do novo tempo, com a ressalva de que em 2030 o cenário será completamente diferente. A oposição terá novas lideranças sem o DNA de Flávio. Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, é candidatão. Resta ver como Lula vem.

As pesquisas erraram de novo. E Andrei Roman dá a explicação

No 1º turno, todos os institutos de pesquisa apontaram Lula na frente. Erraram. Urnas abertas, deu Flávio.

No 2º turno, a história se repetiu. Todos apontavam a vitória de Flávio. O que mais se aproximou foi o Datafolha, que botou 50% a 50%. Mas erraram de novo. Deu Lula.

O que houve? Com a palavra Andrei Roman, CEO do AtlasIntel, um dos que mais acertam:

– Assim como os demais institutos nacionais, o AtlasIntel também pecou, não na metodologia, mas ao optar por um método de coleta de cinco dias numa pesquisa de véspera. Uma campanha acirrada quase sempre se ganha pela mobilização relativa de cada lado. No 1º turno, o bolsonarismo se mobilizou para punir Lula. No 2º turno, o eleitorado que não votou se mobilizou pelo medo de que Flávio fosse eleito.

Nos dois casos, 1º e 2º turno, as pesquisas não viram.

Alba aprecia o projeto do TCE

Ainda em clima de ressaca do 2º turno, a Alba funcionou apenas protocolarmente ontem (nenhum deputado apareceu), mas hoje à tarde tem pauta a sério para votação em plenário da proposta de reformulação do novo estatuto do Tribunal de Contas do Estado (TCE), apresentado pelo ex-conselheiro Chico Neto.

Não há maiores problemas, as bancadas do governo e da oposição já fizeram acordo sobre o projeto

Na falta do transporte, o que se quer é investigação

Pablo Souza, o secretário da Mobilidade de Salvador, desembarcou, ontem, da França, por volta de 16h30, mas deu um drible na imprensa e promete conceder coletiva hoje.

Ele chegou a ter um pedido de prisão decretado, depois revogado, mas é responsabilizado pela falta de ônibus no dia da eleição. Até agora, o argumento principal de Pablo, e também do prefeito Bruno Reis, é o de os ônibus estarem com adesivos de Lula.

Os defensores da investigação dizem que, se assim o é, por que não retiraram os tais e mandaram os ônibus para a rua?

O fato é que isso tem que ser apurado a rigor. Ficou um negócio muito fedorento.

REGISTROS

Os quatro pró Flávio

No primeiro turno, Flávio venceu Lula na Bahia em quatro municípios, Luis Eduardo Magalhães, Buerarema, Teixeira de Freitas e Itamaraju. A história se repetiu domingo e, mais uma vez, Flávio saiu vitorioso nos quatro.

O campeão de Lula

Nas 413 cidades em que Lula venceu, a votação mais expressiva foi em Boquira, na região de Macaúbas, onde ele obteve, no 1º turno, 89,74% dos votos. A história também se repetiu no 2º turno. Lula também teve lá a vitória mais expressiva, com 87,41% dos votos.

Em Paulo Afonso

Petistas do norte da Bahia festejam: nos nove municípios da região, Lula venceu com mais de 80% dos votos em seis. O pior desempenho, em Coronel João Sá, deu 73,71%. Dizem lá que é quando o pior é muito bom.

Perigo na pista

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está recuperando a BA-120, no trecho entre Conceição do Coité e Riachão do Jacuípe, o que inclui a passagem urbana entre a BA-120 e a BA-409, Coité e Serrinha. O número de acidentes na área disparou. E a Seinfra pede atenção na sinalização.