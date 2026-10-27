Nikolas Ferreira escolheu cidade com 6º maior PIB da Bahia para vídeo

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Localizada no Oeste da Bahia, a cidade de Luís Eduardo Magalhães, sofre grande influência da região Sul do Brasil e detém, atualmente, o 6º maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado. O município foi escolhido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para gravar um vídeo sobre o Nordeste.

Realizado em 2023, o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que o PIB per capita de Luís Eduardo Magalhães era de R$ 107.118,26.

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Em relação a outras cidades da Bahia, ela fica atrás apenas de Salvador, Camaçari, São Francisco do Conde, Feira de Santana e Vitória da Conquista, na ordem.

Já entre os municípios de todo o país, a cidade ocupa a 231ª posição de 5570.

Jerônimo Rodrigues detonou Nikolas Ferreira após vídeo

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), criticou Nikolas Ferreira pelo uso de imagens captadas na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, o petista afirmou que a abordagem do parlamentar teve repercussão negativa e apresentou uma visão preconceituosa da região.

Na ocasião, Jerônimo destacou a importância econômica da cidade para a Bahia e para o país, especialmente na produção agropecuária.

“Não dá para a gente imaginar que a imagem da Bahia ou do Nordeste seja manchada por alguém que nem conhece. Não conhece o Nordeste, não conhece a Bahia”, declarou.

O governador afirmou que, se conhecesse a realidade regional, Nikolas Ferreira poderia ter utilizado as imagens para valorizar o trabalho da população nordestina, em vez de associar a região a aspectos negativos.

Jerônimo cobrou respeito à classe trabalhadora

Ao comentar a repercussão do episódio, o governador defendeu o reconhecimento da importância econômica de Luís Eduardo Magalhães e da população que trabalha na região.

Jerônimo afirmou que existem desafios sociais que precisam ser enfrentados, mas criticou o uso dessas questões para desqualificar os nordestinos.

“Não dá para a gente ter que ouvir um comportamento desse esdrúxulo de uma pessoa que nem conhece o Nordeste”, disse.

O governador concluiu defendendo que o debate político nacional seja conduzido com respeito às diferentes regiões e às suas populações.

Lula ampliou votação em Luís Eduardo Magalhães

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) melhorou seu desempenho nas urnas, no segundo turno, em Luis Eduardo Magalhães, considerado o principal reduto bolsonarista no estado.

No primeiro turno, o seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), teve 62,03% dos votos válidos (38.496 sufrágios) contra 32,51% do petista (20.173 votos).

Na segunda rodada do pleito, o liberal voltou a ficar à frente, mas a diferença para Lula diminuiu — o petista teve 4.620 votos a mais em Luis Eduardo Magalhães. Já Flávio Bolsonaro teve 1.192 sufrágios extras.

Flávio Bolsonaro: 61,60% dos votos válidos (39.688);

Lula: 38,40% dos votos válidos (24.739).

Dessa forma, considerando os dois turnos, a diferença entre Flávio Bolsonaro para Lula passou de 18.323 votos para 14.949 sufrágios em Luis Eduardo Magalhães.