Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

OESTE DA BAHIA

Nikolas Ferreira escolheu cidade com 6º maior PIB da Bahia para vídeo

Cidade fica localizada no Oeste do estado

Edvaldo Sales
Por
Município foi escolhido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para gravar um vídeo sobre o Nordeste
Município foi escolhido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para gravar um vídeo sobre o Nordeste - Foto: Reprodução | Redes Sociais
Eleições 2026

Localizada no Oeste da Bahia, a cidade de Luís Eduardo Magalhães, sofre grande influência da região Sul do Brasil e detém, atualmente, o 6º maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado. O município foi escolhido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) para gravar um vídeo sobre o Nordeste.

Realizado em 2023, o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que o PIB per capita de Luís Eduardo Magalhães era de R$ 107.118,26.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em relação a outras cidades da Bahia, ela fica atrás apenas de Salvador, Camaçari, São Francisco do Conde, Feira de Santana e Vitória da Conquista, na ordem.

Já entre os municípios de todo o país, a cidade ocupa a 231ª posição de 5570.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Aliados de Flávio Bolsonaro revelam temor após derrota nas eleições
Aliados de Flávio Bolsonaro revelam temor após derrota nas eleições imagem

DE VOLTA À ROTINA

Após esvaziamento em período eleitoral, Alba retoma sessões
Após esvaziamento em período eleitoral, Alba retoma sessões imagem

PASSO A PASSO

Não votou? Veja como justificar ausência nas eleições e não ser punido
Não votou? Veja como justificar ausência nas eleições e não ser punido imagem

Jerônimo Rodrigues detonou Nikolas Ferreira após vídeo

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), criticou Nikolas Ferreira pelo uso de imagens captadas na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, o petista afirmou que a abordagem do parlamentar teve repercussão negativa e apresentou uma visão preconceituosa da região.

Na ocasião, Jerônimo destacou a importância econômica da cidade para a Bahia e para o país, especialmente na produção agropecuária.

“Não dá para a gente imaginar que a imagem da Bahia ou do Nordeste seja manchada por alguém que nem conhece. Não conhece o Nordeste, não conhece a Bahia”, declarou.

O governador afirmou que, se conhecesse a realidade regional, Nikolas Ferreira poderia ter utilizado as imagens para valorizar o trabalho da população nordestina, em vez de associar a região a aspectos negativos.

Jerônimo cobrou respeito à classe trabalhadora

Ao comentar a repercussão do episódio, o governador defendeu o reconhecimento da importância econômica de Luís Eduardo Magalhães e da população que trabalha na região.

Jerônimo afirmou que existem desafios sociais que precisam ser enfrentados, mas criticou o uso dessas questões para desqualificar os nordestinos.

“Não dá para a gente ter que ouvir um comportamento desse esdrúxulo de uma pessoa que nem conhece o Nordeste”, disse.

O governador concluiu defendendo que o debate político nacional seja conduzido com respeito às diferentes regiões e às suas populações.

Lula ampliou votação em Luís Eduardo Magalhães

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) melhorou seu desempenho nas urnas, no segundo turno, em Luis Eduardo Magalhães, considerado o principal reduto bolsonarista no estado.

No primeiro turno, o seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL), teve 62,03% dos votos válidos (38.496 sufrágios) contra 32,51% do petista (20.173 votos).

Na segunda rodada do pleito, o liberal voltou a ficar à frente, mas a diferença para Lula diminuiu — o petista teve 4.620 votos a mais em Luis Eduardo Magalhães. Já Flávio Bolsonaro teve 1.192 sufrágios extras.

  • Flávio Bolsonaro: 61,60% dos votos válidos (39.688);
  • Lula: 38,40% dos votos válidos (24.739).

Dessa forma, considerando os dois turnos, a diferença entre Flávio Bolsonaro para Lula passou de 18.323 votos para 14.949 sufrágios em Luis Eduardo Magalhães.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

jeronimo rodrigues Luís Eduardo Magalhães Nikolas Ferreira

Relacionadas

Mais lidas