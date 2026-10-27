DE VOLTA À ROTINA
Após esvaziamento em período eleitoral, Alba retoma sessões
Presidente da Casa, Ivana Bastos convocou deputados nesta terça-feira, 27
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) retoma nesta terça-feira, 27, as sessões ordinárias em plenário, a partir das 14h45, após mais de dois meses sem atividades regulares.
A volta dos trabalhos ocorre depois do período eleitoral, quando a participação dos deputados nas atividades da Casa diminuiu com o avanço das agendas de campanha.
Com a retomada, a expectativa é de regularização da agenda legislativa, com a continuidade das discussões e votações de projetos.
A presidente do legislativo baiano, deputada Ivana Bastos (PSD), ressaltou “a importância da presença dos parlamentares para garantir o funcionamento da Assembleia e o cumprimento das atribuições constitucionais do Parlamento baiano".
Esvaziamento durante as eleições
Apesar de a Assembleia Legislativa ter anunciado, em agosto, que manteria o funcionamento normal durante o período eleitoral de 2026, as atividades da Casa foram marcadas pela baixa presença de deputados nas sessões e pela dificuldade de realizar votações.
Com o avanço das campanhas, muitos parlamentares passaram a priorizar agendas nas bases eleitorais para apoiar candidatos, reduzindo a participação nos trabalhos legislativos.
Como consequência, houve sessões esvaziadas, falta de quórum para votações e suspensão de reuniões da Mesa Diretora.
Leia Também:
Projetos do Executivo aguarda votação
No dia 15 de outubro, o governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT) enviou à Assembleia Legislativa, em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 26.397/2026.
A proposta autoriza a doação de um terreno no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, para a construção da nova sede da Polícia Federal.
Na mesma ocasião, o governo estadual também encaminhou um pedido de autorização para alienar um imóvel destinado à Companhia de Processamento de Dados da Bahia (Prodeb).
As duas matérias aguardam quórum para serem levadas à votação em plenário.