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POLÍTICA

Ivana Bastos recebe apoio da oposição para recondução à presidência da Alba

Parlamentares já começaram a se movimentar para a eleição à Presidência

Redação
Por Redação
Presidente da Alba, Ivana Bastos
Presidente da Alba, Ivana Bastos - Foto: Sandra_Travassos
Eleições 2026

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) anunciou apoio à recondução da deputada Ivana Bastos (PSD) à presidência da Casa no biênio 2027-2028. A posição foi confirmada pelo líder do bloco, deputado Tiago Correia (PSDB), que destacou a atuação da parlamentar à frente do Legislativo baiano.

Para Correia, o apoio é uma decisão natural diante da forma como Ivana conduziu a Assembleia e do marco histórico de sua eleição, como a primeira mulher a presidir a Casa.

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É natural que a oposição apoie a recondução de Ivana Bastos. Ela foi a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa da Bahia e honrou essa responsabilidade com muito equilíbrio, diálogo e respeito ao Legislativo. A nossa avaliação é positiva e entendemos que ela reúne as condições para continuar conduzindo a Casa Tiago Correia

O líder oposicionista também ressaltou a relação institucional construída por Ivana com os diferentes grupos políticos da ALBA, destacando a capacidade de diálogo da presidente com deputados de diferentes posições partidárias.

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Ivana Bastos tiago correia

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