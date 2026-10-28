Políticos dos EUA detonam plano de conceder visto a Flávio Bolsonaro

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A decisão do governo americano de conceder vistos ao senador e candidato derrotado Flávio Bolsonaro (PL) e a seus familiares foi criticada pelo Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ligado aos democratas.

O grupo comparou o tratamento previsto para o brasileiro à política migratória dos Estados Unidos em relação a pessoas que fogem de conflitos no Sudão e no Haiti. A declaração aconteceu em uma publicação nas redes sociais.

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“Nenhum asilo para pessoas fugindo da guerra no Sudão ou do conflito no Haiti, mas Rubio está estendendo o tapete vermelho para Bolsonaro. Aparentemente, fugir da violência não se qualifica. Negar os resultados eleitorais, sim”, disse o comitê.

Políticos democratas também publicaram críticas nas redes sociais à possibilidade de o brasileiro obter asilo nos EUA.

O candidato democrata Isaiah Martin criticou, em uma publicação na rede social Threads, a possibilidade de acolhimento do senador brasileiro nos Estados Unidos.

Ele chamou Flávio de “imigrante ilegal criminoso” e afirmou que os contribuintes americanos arcariam com os custos para proteger a família Bolsonaro e suas viagens pelo país.

“Agora, o contribuinte americano vai arcar com os custos para proteger sua família criminosa e suas viagens de luxo pelo nosso país”, afirmou.

O deputado Joaquin Castro, outro democrata, também questionou a possibilidade de Flávio obter asilo nos Estados Unidos. “Perder uma eleição não é motivo para pedir asilo”, escreveu Castro no Threads.

Na publicação, ele afirmou que o governo Trump estaria oferecendo um refúgio seguro ao senador, que é investigado no Brasil por suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, além de ter sido obrigado por decisão judicial a entregar os passaportes.

“O governo Trump deve explicações ao Congresso sobre seu papel em ajudar Bolsonaro a fugir do Brasil em desacordo com a legislação brasileira”, disse.

Visto para Flávio e familiares

A reação dos democratas aconteceu após o Departamento de Estado dos EUA informar, na terça-feira, 27, que concederá vistos a Flávio Bolsonaro e a seus familiares, permitindo a entrada do grupo no país. Até o momento, o governo americano não informou se os documentos já foram emitidos.

Ainda na terça, a Reuters e o jornal The New York Times disseram, citando fontes anônimas, que Flávio deixou o Brasil com destino aos Estados Unidos. A saída ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar, na noite de domingo, que o senador entregasse seus passaportes.

Nesta quarta-feira, 28, Trump também afirmou que aprova a ida do senador aos Estados Unidos. O presidente disse considerar os integrantes da família “boas pessoas” e voltou a criticar a eleição presidencial brasileira de domingo, 25, na qual Flávio foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bem, eu aprovaria. Acho que eles são boas pessoas. A eleição foi muito estranha, e achei que foi terrível. Ela tem recebido avaliações ruins. Veja o que aconteceu com o mercado deles. Donald Trump - presidente dos EUA

Críticas às vésperas de eleições legislativas

O Partido Democrata é o principal partido de oposição ao presidente Donald Trump, do Partido Republicano.

As críticas ocorrem a menos de uma semana das eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro, quando os americanos vão eleger representantes para toda a Câmara e parte do Senado.

A votação é considerada importante para definir o equilíbrio de forças no Congresso durante os dois últimos anos do mandato de Trump.