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POLÍTICA

Trump critica eleições no Brasil e revela pedido de Lula para não intervir

Sem provas, presidente americano chama pleito de "vergonhoso"

Gabriela Araújo
Por
Donald Trump, presidente dos EUA
Donald Trump, presidente dos EUA - Foto: MANDEL NGAN | AFP
Eleições 2026

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, criticou as eleições do Brasil, sem apresentar provas, e revelou o motivo pelo qual não se posicionou sobre o pleito, que consagrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para o quarto mandato.

"Acompanhei a eleição. Não tomei partido. Deixei as coisas seguirem seu curso. O presidente (Lula) — o atual presidente — me pediu para não tomar partido. E eu não tomei. Mas, ao observar o que aconteceu no Brasil...", afirmou o republicano nesta quinta-feira, 29.

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O chefe da Casa Branca ainda considerou a eleição brasileira como "grande constrangimento para o povo brasileiro" e mencionou a queda na bolsa de valores para justificar o seu argumento.

"Bem, basta olhar para o mercado. O mercado despencou. Enfim, achei que foi uma situação muito vergonhosa para o Brasil", disse Trump.

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Na última quarta-feira, 28, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado das eleições presidenciais, deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos após a derrota nas urnas contra o presidente Lula (PT).

Após quase quatro horas de viagem, o avião que levava o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua família chegou aos Estados Unidos.

O voo pousou por volta das 10h23 (horário de Brasília), desta quarta-feira, 28, no Aeroporto Oka-locka Executive, em Miami, em território estadunidense.

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