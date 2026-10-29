Trump critica eleições no Brasil e revela pedido de Lula para não intervir

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O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, criticou as eleições do Brasil, sem apresentar provas, e revelou o motivo pelo qual não se posicionou sobre o pleito, que consagrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para o quarto mandato.

"Acompanhei a eleição. Não tomei partido. Deixei as coisas seguirem seu curso. O presidente (Lula) — o atual presidente — me pediu para não tomar partido. E eu não tomei. Mas, ao observar o que aconteceu no Brasil...", afirmou o republicano nesta quinta-feira, 29.

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O chefe da Casa Branca ainda considerou a eleição brasileira como "grande constrangimento para o povo brasileiro" e mencionou a queda na bolsa de valores para justificar o seu argumento.

"Bem, basta olhar para o mercado. O mercado despencou. Enfim, achei que foi uma situação muito vergonhosa para o Brasil", disse Trump.

As declarações de presidente americano ocorrem a poucos dias da nova eleição para o Legislativo no país. Os americanos vão às urnas na próxima terça-feira, 3, para escolherem novos nomes para Câmara e parte do Senado.

Respeitarei, se forem eleições honestas

Flávio Bolsonaro foge do Brasil rumo aos EUA após derrota nas eleições

Na última quarta-feira, 28, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato derrotado das eleições presidenciais, deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos após a derrota nas urnas contra o presidente Lula (PT).

Após quase quatro horas de viagem, o avião que levava o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua família chegou aos Estados Unidos.

O voo pousou por volta das 10h23 (horário de Brasília), desta quarta-feira, 28, no Aeroporto Oka-locka Executive, em Miami, em território estadunidense.