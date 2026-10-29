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Malafaia se revolta com carta de Flávio Bolsonaro e detona: "Jumentos"

Pastor criticou mensagem em que senador se declarou “presidente eleito"

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Silas Malafaia
Silas Malafaia - Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil
Eleições 2026

O pastor Silas Malafaia criticou os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma mensagem enviada a aliados pelo WhatsApp na quarta-feira, 28.

No texto, ele chamou os filhos do ex-presidente de “jumentos” após a divulgação de uma carta em que o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na eleição presidencial, se autodeclarou “presidente eleito do Brasil”.

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Na mensagem, Malafaia também criticou a condução da comunicação política do senador e afirmou que ele recebe conselhos de pessoas inadequadas.

Esses filhos de Bolsonaro são uns jumentos Silas Malafaia

“Só se aconselham com gente errada! Faz carta, fala bobagem, depois corrige”, escreveu o pastor. Na sequência, acrescentou: “Trump já tirou o apoio. Deixei ele vir para a América, mas não me meto nessa questão. Um bando de amadores babacas”, afirmou o líder religioso em mensagem obtida pela coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Flávio recuou após repercussão da carta

A primeira versão do documento foi divulgada pelo aliado Paulo Figueiredo e apresentava Flávio como “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. O senador também alegou, sem apresentar provas, que houve fraude eleitoral.

Entre os argumentos citados por Flávio estava a ampliação do horário de votação em algumas localidades, após problemas no transporte público. A medida foi adotada pela Justiça Eleitoral, e a campanha do próprio senador também havia solicitado a extensão do horário em cidades brasileiras.

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Depois da repercussão, Flávio publicou uma nova versão da carta nas redes sociais. No texto revisado, retirou as expressões “verdadeiro presidente eleito” e “presidente eleito” e passou a se apresentar como “líder do Brasil”.

O resultado oficial das eleições confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recebeu cerca de 4,43 milhões de votos a mais que Flávio no segundo turno.

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Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Silas Malafaia

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