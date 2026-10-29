Racha no PL? Valdemar detona carta divulgada por Flávio nos EUA

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O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira, 29, que não gostou da carta divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), na qual ele contesta o resultado das eleições presidenciais e se apresenta como “líder do Brasil”.

“Não gostei. Não gostei”, declarou Valdemar à imprensa ao chegar ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), onde faria uma visita autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

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A carta foi publicada na quarta-feira, 28, depois que Flávio desembarcou nos Estados Unidos com a família. Na primeira versão, o senador se autointitulou “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Posteriormente, apagou a publicação e divulgou um novo texto, substituindo as expressões por “líder do Brasil” e “líder”.

Apesar da alteração, Flávio manteve trechos em que não reconhece o resultado do pleito e afirma que as eleições foram roubadas, sem apresentar provas.

Valdemar visita Jair Bolsonaro

A declaração de Valdemar foi dada antes de uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar após condenação pelo STF por tentativa de golpe de Estado.

Segundo informações do blog do jornalista Valdo Cruz, do g1, Valdemar pretende discutir com o ex-presidente a repercussão da viagem de Flávio aos Estados Unidos e da divulgação da carta.

Ainda de acordo com a publicação, o dirigente do PL teme que o episódio enfraqueça a legenda em um momento de crescimento político após as eleições. A senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) é apontada como uma possível liderança do bolsonarismo, embora haja resistência à hipótese entre os filhos do ex-presidente.

Carta provoca reação de partidos e lideranças

As declarações do senador contrastam com a posição oficial do PL, partido que ele integra e é presidido por Valdemar Costa Neto. A legenda reconheceu o resultado eleitoral e recorreu à Justiça Eleitoral para pedir esclarecimentos sobre o processo.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial.

A carta também provocou reações de lideranças da direita. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que Flávio deve respeitar o resultado das urnas e seguir em frente.

Partidos como União Brasil, PSD, PSDB e MDB também criticaram o conteúdo do documento e defenderam o respeito ao resultado eleitoral.