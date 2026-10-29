“Partido dele pediu”, diz Jerônimo ao ironizar Flávio sobre horário da votação

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Reeleito governador da Bahia no primeiro turno das eleições de 2026, Jerônimo Rodrigues (PT) rechaçou a postura do senador Flávio Bolsonaro (PL), que afirmou ter sido prejudicado no segundo turno da disputa presidencial por causa da prorrogação do horário de votação no Brasil.

Em entrevista ao Grupo A TARDE nesta quinta-feira, 29, Jerônimo lembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu a eleição por mais de 4 milhões de votos de diferença e que o próprio partido de Flávio pediu a prorrogação do horário de votação.

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“O partido de Flávio Bolsonaro também pediu a prorrogação do horário de votação. O partido dele pede e ele depois acha que tem alguma coisa? O volume de votos também não chegou nem a 35 mil depois das 17h. O que aconteceu foi de acordo com a vontade do partido dos dois candidatos”, afirmou.

A declaração ocorre após Flávio Bolsonaro fugir para os Estados Unidos e publicar uma carta em que diz ter sido prejudicado pela prorrogação do horário de votação e não reconhecer a vitória de Lula.

A entrevista ocorreu no programa Café das 7, da A TARDE FM, conduzido pelo apresentador Jefferson Beltrão. O encontro contou com a participação do editor de Política do portal A TARDE, Eduardo Dias; e a head do Massa!, Juliana Nobre.

Confira a entrevista completa:

Entenda a prorrogação do horário de votação

Durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado no último domingo, 25, a campanha de Flávio solicitou primeiro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prorrogação do horário de votação até as 19h em Minas Gerais e em outros estados em razão das chuvas.

A petição foi apresentada ao presidente da Corte, ministro Kassio Nunes Marques.

Depois, a coligação de Lula também acionou a Corte para estender o horário de votação, embora o pedido do PT tenha sido motivado por problemas e restrições no transporte público em várias regiões do país.

Diante da demora na resposta de Nunes Marques, uma decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a extensão do prazo até as 19h apenas para as seções eleitorais que ainda estivessem abertas.