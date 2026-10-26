Lula amplia votação e tem mais que o dobro dos rivais somados na Bahia

A votação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Bahia, no segundo turno das eleições presidenciais, ultrapassou em mais de duas vezes a soma dos votos recebidos por todos os seus adversários na primeira etapa da disputa. Neste domingo, 25, o presidente alcançou 6.485.258 votos no estado, o equivalente a 71,31% dos votos válidos.

No primeiro turno, os outros candidatos à Presidência da República receberam, juntos, 2.895.520 votos na Bahia. Isso significa que Lula, sozinho, terminou a segunda etapa com 694.218 votos a mais do que o dobro de toda a votação dos concorrentes que disputaram a primeira fase contra ele.

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A diferença evidencia a dimensão do resultado obtido pelo petista no estado. Mesmo diante da soma das candidaturas que não avançaram para o segundo turno, a votação de Lula ultrapassou a marca de 5,79 milhões de votos, correspondente ao dobro do total alcançado pelos adversários na etapa inicial.

Lula ampliou votação entre os turnos

Além da comparação com os demais candidatos, o resultado mostra que Lula aumentou sua própria votação na Bahia durante o segundo turno. Na primeira etapa, o presidente havia recebido 5.664.771 votos. Na votação deste domingo, chegou a 6.485.258, um acréscimo de 820.487 votos.

O percentual de votos válidos também avançou. Lula passou de 66,17% no primeiro turno para 71,31% no segundo, ampliando sua participação no eleitorado que escolheu um dos candidatos à Presidência.

A diferença em relação a Flávio Bolsonaro (PL), seu adversário na disputa final, também foi expressiva. O senador recebeu 2.442.585 votos no primeiro turno e terminou o segundo com 2.608.761. Apesar do aumento na votação nominal, Flávio encerrou a eleição com uma distância de 3.876.497 votos em relação a Lula.

A dimensão da votação na Bahia

A comparação entre os turnos ajuda a dimensionar o desempenho de Lula no estado. Na primeira etapa, o eleitorado baiano se dividiu entre diferentes candidaturas, embora o petista já liderasse a disputa. No segundo turno, com apenas dois nomes na urna, Lula ampliou o número de votos e ultrapassou a marca de 70% dos votos válidos.

O dado central, porém, está na comparação entre a votação individual do presidente no segundo turno e o desempenho conjunto dos demais candidatos no primeiro. Lula não apenas superou o dobro dos 2.895.520 votos somados pelos adversários: terminou a disputa com quase 700 mil votos acima dessa marca.

A comparação não significa que os votos destinados aos candidatos eliminados tenham sido transferidos diretamente para Lula, já que os resultados consolidados não permitem identificar individualmente a escolha de cada eleitor entre os turnos. Ainda assim, os números mostram a dimensão da votação alcançada pelo presidente na Bahia e a distância entre seu resultado final e a soma das candidaturas adversárias na primeira etapa.