Oposição pede impeachment de Cristiano Zanin após prorrogação de votação

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), entrou na mira do grupo de oposição ao governo após as eleições de 2026. A bancada anunciou nesat segunda-feira, 26, que deve protocolar um pedido de impeachment contra o magistrado.

A causa da solicitação foi motivada após o magistrado determinar a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais até as 19h. A decisão do Ministro, por sua vez, visava reduzir danos que a dificuldade de transporte público,em diferentes localidades do país, poderia causar.

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O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), criticou a decisão, classificando-a como “intempestiva”. Ele também acusou o ministro de interferir no processo eleitoral. Em publicação nas redes sociais, Marinho alegou que a medida busca “tumultuar o processo de uma eleição que eles já perderam no voto”.

Marçal questiona resultado eleitoral e Nikolas crítica prorrogação

O empresário Pablo Marçal também colocou em dúvida o resultado das eleições e questionou a mudança no cenário da disputa. Em entrevista coletiva, ele afirmou que as pesquisas não teriam antecipado a virada eleitoral.

“Ninguém tá questionando se tá certo ou errado mas como que pesquisa pontos de diferença não conseguiu nenhuma apontar essa virada? […] A gente esta diante de uma narrativa onde as pessoas perderam a racionalidade, o Lula não virou com 11 milhões na frente desse de voto”, declarou.

Já o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou a prorrogação da votação e contestou a justificativa de que dificuldades no transporte público teriam afetado a participação dos eleitores. Na avaliação do parlamentar, a medida poderia beneficiar o candidato que estivesse atrás na disputa.