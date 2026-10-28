Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

CARTA GOLPISTA

Trump evita comentar carta de Flávio e questiona eleição no Brasil

Presidente dos EUA disse que não vai se envolver no caso

Leo Almeida
Por
Trump concedeu coletiva nesta quarta-feira, 28
Trump concedeu coletiva nesta quarta-feira, 28 - Foto: Joyce N. Boghosian | Casa Branca
Eleições 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, evitou comentar a carta em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) se autoproclamou “presidente eleito do Brasil” e questionou o processo eleitoral brasileiro. Em declaração a jornalistas nesta quarta-feira, 28, o republicano afirmou que não pretende se envolver no assunto, mas classificou a eleição brasileira como “muito estranha”.

“Não vou comentar sobre isso. Não vou me envolver. Foi uma eleição muito estranha”, disse Trump ao ser questionado sobre o documento divulgado pelo senador.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Esta é a segunda vez que o chefe de Estado questiona o resultado das urnas no Brasil. Na segunda-feira, 26, o Trump declarou que a votação "pareceu fraudada" e classificou como "muito estranha" a decisão de estender o horário de votação das 17h para as 19h.

O presidente dos Estados Unidos afirmou ainda que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi tratada de forma injusta no Brasil, mas negou ter conversado com Flávio após a eleição.

Leia Também:

"LÍDER"

Flávio Bolsonaro desiste de se autoproclamar presidente e muda carta
Flávio Bolsonaro desiste de se autoproclamar presidente e muda carta imagem

POLÍTICA

Nota de Flávio Bolsonaro usa brasão antigo do "Brazil"
Nota de Flávio Bolsonaro usa brasão antigo do "Brazil" imagem

ELEIÇÃO CONTESTADA

Aliado de Trump comenta carta de Flávio: “É apenas o começo”
Aliado de Trump comenta carta de Flávio: “É apenas o começo” imagem

Nova versão da carta

Minutos após a publicação da carta original, Flávio apagou o texto das redes sociais e divulgou uma nova versão, na qual passou a se apresentar como “líder do Brasil”. No documento, o senador agradeceu a Trump e ao “maravilhoso povo americano” por acolhê-lo nos Estados Unidos.

Segundo o relato, Flávio chegou ao país nesta quarta-feira, após deixar o Brasil pela Argentina durante a madrugada. No documento de imigração do parlamentar, constaria uma autorização normalmente concedida a imigrantes por razões humanitárias.

Democratas criticam acolhimento de Flávio

De acordo com o jornal O Globo, a chegada de Flávio aos Estados Unidos também foi alvo de críticas de parlamentares democratas. Ao longo desta quarta-feira, congressistas usaram as redes sociais para questionar a postura do governo Trump diante das investigações envolvendo Flávio e comparar o caso ao endurecimento das políticas migratórias americanas.

O deputado Morgan McGarvey, que representa o Kentucky no Congresso dos EUA, criticou o que considera um tratamento privilegiado ao senador brasileiro.

“A administração Trump diz que não quer criminosos entrando em nosso país. A menos que sejam tão corruptos quanto ele”, escreveu na rede social X, antigo Twitter.

Já o senador Andy Kim, de Nova Jersey, afirmou que a situação exemplifica, em sua avaliação, o favorecimento de aliados políticos pelo presidente americano.

“A ida do senador para o país é mais um exemplo da corrupção de Trump favorecendo aqueles que se curvam a ele”, declarou Kim.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Donald Trump Flávio Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas