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Nota de Flávio Bolsonaro usa brasão antigo do "Brazil"

Além disso ele se autodeclara “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”

Evellyn Teixeira
Por
Flavio Bolsonaro steps off a plane after arriving at Opa Locka Executive Airport in Miami, Florida on October 28, 2026. Brazil's defeated right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro stepped out of a private plane in Florida today, AFP witnessed, despite a court order banning him from leaving his country. His plane touched down at Opa-Locka Executive Airport outside Miami after flying from Argentina with a stopover in Ecuador, as speculation had swirled for days over his whereabouts. (Photo by Ricardo Arduengo / AFP)
Flavio Bolsonaro steps off a plane after arriving at Opa Locka Executive Airport in Miami, Florida on October 28, 2026. Brazil's defeated right-wing presidential candidate Flavio Bolsonaro stepped out of a private plane in Florida today, AFP witnessed, despite a court order banning him from leaving his country. His plane touched down at Opa-Locka Executive Airport outside Miami after flying from Argentina with a stopover in Ecuador, as speculation had swirled for days over his whereabouts. (Photo by Ricardo Arduengo / AFP) - Foto: RICARDO ARDUENGO
Eleições 2026

A primeira versão da nota atribuída a Flávio Bolsonaro foi distribuída à imprensa com o brasão de armas antigo do país.

O símbolo trazia a expressão “Estados Unidos do Brazil”, com a letra “z”, grafia que deixou de ser oficial em 1931. O nome oficial “República Federativa do Brasil” foi adotado em 1967.

Após identificarem o problema, aliados do senador encaminharam uma nova versão do documento, desta vez com o brasão oficial atualizado e a denominação correta do país. A correção ocorreu depois que a primeira versão já havia sido compartilhada com jornalistas.

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No conteúdo da nota, Flávio Bolsonaro se autoproclama “o verdadeiro presidente eleito do Brasil” e aponta supostas fraudes nas eleições de 2026, mas não apresenta provas para sustentar as alegações.

O senador desembarcou em Miami nesta quarta-feira, 28, e também agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao presidente da Argentina, Javier Milei, pelo apoio mencionado no documento.

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Flávio Bolsonaro Política

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