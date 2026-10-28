Nota de Flávio Bolsonaro usa brasão antigo do "Brazil"

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A primeira versão da nota atribuída a Flávio Bolsonaro foi distribuída à imprensa com o brasão de armas antigo do país.



O símbolo trazia a expressão “Estados Unidos do Brazil”, com a letra “z”, grafia que deixou de ser oficial em 1931. O nome oficial “República Federativa do Brasil” foi adotado em 1967.

Após identificarem o problema, aliados do senador encaminharam uma nova versão do documento, desta vez com o brasão oficial atualizado e a denominação correta do país. A correção ocorreu depois que a primeira versão já havia sido compartilhada com jornalistas.





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No conteúdo da nota, Flávio Bolsonaro se autoproclama “o verdadeiro presidente eleito do Brasil” e aponta supostas fraudes nas eleições de 2026, mas não apresenta provas para sustentar as alegações.



O senador desembarcou em Miami nesta quarta-feira, 28, e também agradeceu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao presidente da Argentina, Javier Milei, pelo apoio mencionado no documento.