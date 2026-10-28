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AUTOPROCLAMAÇÃO

Partido aliado de Flávio reconhece vitória de Lula após carta golpista

União Brasil tinha declarado apoio ao ex-presidenciável durante o 2º turno

Leo Almeida
Por
Pronunciamento foi assinado por Antonio Rueda
Pronunciamento foi assinado por Antonio Rueda - Foto: Vittor Sales | Campanha de Flávio Bolsonaro
Eleições 2026

O partido União Brasil reforçou o reconhecimento da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2º turno da disputa presidencial após carta golpista publicada por Flávio Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira, 28.

Em publicação nas redes sociais, a legenda, que apoiou o candidato bolsonarista na segunda etapa eleitoral, afirmou que o pleito “transcorreu com a devida lisura” e pediu respeito ao resultado na disputa. O pronunciamento foi assinado pelo presidente do partido, Antonio Rueda.

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“O União Brasil reafirma que a democracia é, para o partido, um valor inegociável. Ela não depende de quem vence ou perde uma eleição, mas do compromisso de todos com o veredito das urnas. Nesse momento, é essencial que as instituições sejam maiores que as pessoas. Passada a eleição, é hora de encerrar a disputa e pensar nos enormes desafios que se colocam diante do nosso país”, diz o comunicado.

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A carta golpista

Buscando ser asilado político nos Estados Unidos, o senador Flávio Bolsonaro divulgou uma carta em que se autoproclamou “presidente eleito do Brasil” durante a tarde desta quarta.

Minutos após publicar a primeira versão da carta, Flávio apagou o texto das redes sociais e divulgou uma nova versão, na qual passou a se apresentar como “líder do Brasil”. No documento, agradeceu a Trump e ao “maravilhoso povo americano” por acolhê-lo nos Estados Unidos.

Segundo as informações divulgadas, o senador chegou ao país nesta quarta-feira, após deixar o Brasil pela Argentina durante a madrugada. O documento de imigração mencionado no relato indicaria uma autorização normalmente concedida a imigrantes por razões humanitárias.

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