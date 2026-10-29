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POLÍTICA

Carta de Flávio Bolsonaro vira alvo de pedido de investigação na PF

Documento classificava o senador como “verdadeiro presidente eleito”

Evellyn Teixeira
Por
Polícia Federal solicita a investigação do uso do brasão de Flávio Bolsonaro
Polícia Federal solicita a investigação do uso do brasão de Flávio Bolsonaro - Foto: reprodução redes sociais
Eleições 2026

Um grupo de advogados encaminhou, nesta quinta-feira, 29, uma notícia de fato à Polícia Federal (PF) solicitando a investigação do uso do brasão da República em uma carta divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após deixar o Brasil.

O documento foi enviado à imprensa na quarta-feira, 28 e, inicialmente, apresentava o parlamentar como o “verdadeiro presidente eleito”. Em uma versão posterior, a expressão foi substituída por “líder do Brasil”.

A carta circulou em três versões em menos de uma hora. A primeira trazia o brasão utilizado em 1889, com a inscrição “Estados Unidos do Brazil”.

Nas duas versões seguintes, o símbolo foi substituído pelas Armas Nacionais vigentes. Para os advogados, o uso do emblema oficial pode ter conferido aparência institucional a uma manifestação política particular.

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Advogados pedem preservação de arquivos

Na solicitação encaminhada à PF, os juristas pedem a preservação dos arquivos e metadados, além da identificação das pessoas responsáveis pela produção e divulgação das diferentes versões da carta.

O grupo aponta a possibilidade de uso indevido de símbolo identificador da Administração Pública e solicita que os fatos sejam apurados pelas autoridades.

A notícia de fato é assinada por dez advogados: Reinaldo Santos de Almeida, Anderson Lopes, Ricardo Ueno, Caio Ferreira, Sean Kompier Abib, Marcos Rodolfo Araujo Sá, André Jorgetto, Eduardo Samoel Fonseca, Thais Cristina Tavares e Gilney Batista de Melo.

O pedido representa uma solicitação de investigação, e não uma conclusão de que houve crime.

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Flávio Bolsonaro Política

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