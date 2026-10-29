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SEM CONVERSA

Otto Alencar nega possibilidade de anistia e indulto a Jair Bolsonaro

Assunto voltou ao radar após derrota de Flávio Bolsonaro nas urnas

Ane Catarine
Por
O senador baiano Otto Alencar
O senador baiano Otto Alencar - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE
Eleições 2026

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Otto Alencar (PSD), afirmou nesta quinta-feira, 29, que recebeu uma ligação do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para discutir caminhos para pacificar o Congresso após as eleições de 2026.

O senador, no entanto, negou que tenha tratado com Alcolumbre de propostas de anistia ou indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

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“Não tem discussão sobre indulto e anistia”, afirmou Otto à CNN Brasil.

Segundo o senador, a conversa teve um caráter mais amplo e buscou discutir alternativas para reduzir as tensões entre o Congresso, o Executivo e o Judiciário.

Otto também ressaltou que a defesa de um entendimento político após as eleições não significa rever sua posição contrária a medidas que beneficiem os condenados pelos atos de 8 de janeiro.

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Entenda

A declaração ocorre após relatos de que Alcolumbre estaria considerando liderar uma articulação pela pacificação nacional, que poderia incluir um indulto a Bolsonaro e anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

A possibilidade ganhou atenção após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) nas urnas.

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Tags

Davi Alcolumbre Jair Bolsonaro otto alencar

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